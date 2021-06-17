Son dakika: HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silah sesleri! Özel Harekat Polisleri sevk edildi...

İzmir HDP İl Başkanlığı'nda hareketli dakikalar yaşandı. A Haber Muhabiri Sefer Ayçe'nin aktardığına göre; binaya 35 yaşları civarında bir kişi 11.15 sıralarında giriş yaptı. Daha sonra binadan 11.30 dolaylarında silah sesleri duyuldu.

İhbar üzerine emniyet güçleri olay yerine geldi. Polis Özel Harekat da HDPİl Başkanlığı'na sevk edildi.

Olay yerinde gelen son dakika bilgisine göre; bir kişi gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken, bina önünde de önlemler alındı. Görgü tanıkları 3 el silah sesi duyulduğunu belirtiyor.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

HDP İl Başkanlığı'ndaki silahlı olayın ardından bir son dakika bilgisi daha geldi. Edinilen bilgiye göre; binada görevli bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: İzmir'de HDP İl Binası'nda silah sesleri! | CANLI YAYIN | Olay yerinden ilk görüntüler...