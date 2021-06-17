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Giriş Tarihi: 17.6.2021 22:09

'den 'ye 26 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

AA
Türkiye'den KKTC'ye 26 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne () 26 bin doz aşısı daha ulaştırdı.

Aşıları taşıyan ait ambulans uçak, saat 21.00'de Ercan Havalimanı'na indi. Aşılar, Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

Bugün gönderilenlerle 'nin KKTC'ye gönderdiği aşı miktarı 216 bine doza ulaştı.

Gece geç saatlerde bir miktar aşının daha KKTC'ye gelmesi bekleniyor.

KKTC Sağlık Bakanı Ünal Üstel, temaslarına ilişkin Bayrak Radyo Televizyonuna (BRT) yaptığı değerlendirmede, temmuz ayı sonuna kadar Türkiye'den her hafta belirli sayılarda aşının KKTC'ye gönderileceğini ve aşılama seferberliği başlatılacağını vurgulamıştı.

Üstel, "Ana vatanımız 'nden her hafta aşıları gelecek. Bu doğrultuda biz ekip arkadaşlarımızla birlikte ve özellikle aşılama merkezlerimizin de dışına çıkarak, özel hastanelerle ve ile de iş birliği içerisinde bu aşılamaya hız katmış olacağız." demişti.

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Türkiye'den KKTC'ye 26 bin doz Kovid-19 aşısı daha gönderildi
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