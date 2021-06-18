Sağlık Bakanlığı son dakika bilgisi olarak, Bakan Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden en son Türkiye corona virüs tablosu verileri paylaşılmaya devam ediliyor. Bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak konusu olarak 18 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? soruları üzerinde yapılan yoğun araştırmalar bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.
18 Haziran koronavirüs tablosu, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden henüz paylaşılmadı. Bakanlık tarafından en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandığında tüm detaylarıyla burada olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 5-11 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan iller,
İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...