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Haberler Gündem Haberleri 18 Haziran koronavirüs tablosu son paylaşılıyor! 18 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 18.6.2021 18:45 Son Güncelleme: 18.6.2021 18:45

son paylaşılıyor! ile bugünkü güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

18 Haziran koronavirüs tablosu son paylaşılıyor! 18 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Küresel bazda etkilerini sürdüren ve ülkemizde de 1 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. ’deki aşılama çalışmaları yurt dışı menşeli ve aşılarıyla sürdürülürken, son dakika bilgisi olarak en son Türkiye corona virüs tablosunu kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Yayımlanan Günlük korona son durum bilgilerine göre ise 5 bin 904 kişiye covid-19 testi sonuçları pozitif çıkması sonrası tedavi uygulanmaya başlandı. Diğer yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularıyla araştırılıyor. 18 Haziran koronavirüs tablosu ile corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri.

son dakika bilgisi olarak, Bakan Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden en son corona virüs tablosu verileri paylaşılmaya devam ediliyor. Bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak konusu olarak açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? soruları üzerinde yapılan yoğun araştırmalar bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

18 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

18 Haziran koronavirüs tablosu, resmi internet sitesi üzerinden henüz paylaşılmadı. Bakanlık tarafından en son ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandığında tüm detaylarıyla burada olacak.

17 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 904
  • HASTA SAYISI: 509
  • VEFAT SAYISI: 62
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 143



İLLERE GÖRE HAFTALIK GÜNCEL VAKA SAYISI VERİLERİ BELLİ OLDU

Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 5-11 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 55,20
  • Ankara'da 94,87
  • İzmir'de 32,04 oldu.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan iller,

  • Bilecik
  • Karaman
  • Malatya
  • Kastamonu
  • Isparta oldu.

İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...



16 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 221
  • HASTA SAYISI: 548
  • VEFAT SAYISI: 71
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 632

15 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 955
  • HASTA SAYISI: 532
  • VEFAT SAYISI: 84
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 186

14 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 626
  • HASTA SAYISI: 428
  • VEFAT SAYISI: 74
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 585

13 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 012
  • HASTA SAYISI: 454
  • VEFAT SAYISI: 53
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 194

12 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 076
  • HASTA SAYISI: 503
  • VEFAT SAYISI: 75
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 112


11 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 261
  • HASTA SAYISI: 561
  • VEFAT SAYISI: 69
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 217
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18 Haziran koronavirüs tablosu son paylaşılıyor! 18 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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