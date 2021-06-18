Avrupalıları tatil için ülkemize bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Türkiye'nin Güneydoğu Avrupa
İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dönem Başkanlığı kapsamında Antalya
'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan zirve açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:
4 milyon insanın hayatına mal olan salgın etkisini sürdürse de aşılamanın yaygınlaşması ile virüse karşı önemli bir mevzi kazanıldı. Zirveye gelenler Türkiye'nin salgına karşı aldığı tedbirleri ve güvenlikturizm sertifikasyon programı kapsamındaki uygulamaları yakından görme fırsatı bulacak. Yerli aşımızın klinik deneylerine gönüllü olan dost ülkeler var. GDAÜ'de yer alan dostlarımızın da sergileyecekleri işbirliğinden memnuniyet duyacağız. Başta siz dostlarımız olmak üzere tüm Avrupa halklarını, tatillerini geçirmek üzere ülkemize beklediğimizi özellikle ifade etmek istiyorum.
GDAÜ, sadece siyasi ve güvenlik işbirliğini geliştirmek, ekonomik ilişkileri desteklemek için tesis edilmedi. Aynı zamanda demokrasi, adalet ve yasa dışı faaliyetler ile mücadele gibi alanlarda da işbirliğinin güçlendirilmesini hedefledi. Bütünleşme sürecinde "Batı Balkanlar
" ve "Türkiye" şeklinde yapılmak istenen suni ayrımı ortak değerlendirmelerle bağdaştıramadık.
Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği
'nin, çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması da mümkün değildir. Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelendirilmesini istiyoruz. Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz. Türkiye, Güneydoğu Avrupa
'da yürüttüğü ikili ve çok taraflı faaliyetlerinde her zaman işbirliğini ve ortak çıkarları gözetmiştir. Türkiye- Bosna Hersek-Sırbistan
ve Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan
arasında tesis edilen üçlü mekanizmalar bunun en güzel örnekleridir.
Belgrad
-Saraybosna
otoyolu bu bakımdan iyi bir mihenk taşı. "Barış otoyolu" olarak da adlandırılan bu tarihi proje, bölgeyi bir barış ve işbirliği havzasına dönüştürecek. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP
tüm Avrupa'nın olduğu gibi Güneydoğu Avrupa'nın da enerji güvenliğini tahkim ediyor. Trans Adriyatik Boru Hattı
'nın da tamamlanmasıyla güney gaz koridoru Avrupa'ya doğalgaz taşıyan 4'üncü ana arter olmuştur.
Terörle mücadelede dayanışma içinde olmamız, bölgemizin selameti açısından çok önemli. Düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yok. Düzensiz göç ve Suriyeli mazlumlara sahip çıkma hususunda da uluslararası toplumdan gereken desteği göremiyoruz. Adil sorumluluk ve yük paylaşımı, göç yönetimi konusunda esas olmalı. 10 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeliler'in ülkelerine güvenli dönüş çabaları desteklenmeli.
SIRBISTAN, KUZEY MAKEDONYA BOSNA-HERSEK VE HIRVATISTAN LIDERLERI ILE GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, kaldığı otelde, zirveye katılan Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'i kabul etti. Basına kapalı kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü. Erdoğan daha sonra Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç'i de kabul etti. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle de bir araya geldi.
2030 STRATEJİ BELGESİ KABUL EDİLDİ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, 7 ülke ile başlanan yolculuğu, bugün 13 katılımcıyla çok daha kararlı bir şekilde sürdürdüklerini vurguladı. Güneydoğu Avrupa coğrafyasındaki genel durumu ve son gelişmeleri etraflıca ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Zirvede kabul ettiğimiz Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin de sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum" dedi. Erdoğan, şunları kaydetti: "Biz, bölgedeki siyasi sorunlar için diyalogdan başka bir çözüm yolu bulunmadığına inanıyoruz. Bu anlamda, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci'nin sunduğu fırsatlardan azami ölçüde istifade edilmesini destekliyoruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin canlandırılması ve Güneydoğu Avrupa'daki tüm aday ve potansiyel adayların üyelik süreçlerinin hızlandırılması, birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır. Temennimiz, muhataplarımızın da bu gerçeği görerek hareket etmesidir." Dönem başkanlığını Yunanistan'a devrettiklerini dile getiren Erdoğan, Yunanistan'a bu önemli görevde başarılar diledi.
ARTAN IRKÇILIK, GÖÇ KRIZININ YANSIMASI
GÖÇ krizinin yansımalarından biri de nefret söylemlerinin tırmanması. Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor. Güneydoğu Avrupa da bu tehdit ve sınamalardan fazlasıyla nasibini alıyor. Vatandaşlarımızın birbirlerini ve kültürlerini daha yakından tanımalarını sağlayacak projelere odaklanmamız bu bakımdan büyük önem taşıyor. Farklı inançları ve kültürleri asırlardır barış içinde yaşatmış bir ülke olarak kültürel ırkçılıkla mücadele konusunda da sorumluluk üstlenmeye hazırız.