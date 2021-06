F-35 ve S-400’lerde farklı bir adım atmayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti sırasında beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şöyle:(NATO'da liderlere dağıtılan terörle mücadele kitabı) Gerek PKK, YPG ile, gerek FETÖ ile gerekse de DEAŞ 'la mücadelemizi belgeler eşliğinde bir kez daha en üst düzeyde muhatabımıza ilettik. Biz her ne olursa olsun, terörle mücadeleye devam edeceğiz. Bunu ülkemiz için, bölgemiz için, küresel barış ve adalet için yapıyoruz. Terör evrensel bir sorundur.(Terörle mücadelede ABD'nin tavrı) Biz her zaman "İyi terörist, kötü terörist" şeklindeki ikircikli tavırla, terörün yok edilemeyeceğini vurguladık. Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine, o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek tarihi bir hatadır. Terör örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret verenler, ne büyük bir yanlış yaptıkları er ya da geç anlayacaklar. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Silahlı kuvvetlerimizle, polisimizle, bütün güvenlik korucularımızla her şeyimizle güçlüyüz. Bunları da Sayın Biden'la çok açık, net konuştum.(ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi) Gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık ve parasal olarak vermemiz gerekenleri verdik. S-400 ile ilgili olarak da biz sizden Patriot istedik, siz vermediniz; tam aksine üslerimizde bulunanları da aldınız. Savunma sanayisi ile ilgili müşterek atabileceğimiz adımları görüşmeye devam edeceğiz.(ABD ile ilişkiler) Sayın Biden ile ilişkilerimizi müttefikliğe ve stratejik ortaklığa yakışır şekilde sürdürmek arzusundayız. Amerika ile Suriye'den Libya 'ya, terörle mücadeleden enerjiye, ticaretten yatırımlara kadar geniş bir yelpazede ciddi işbirliği potansiyeline sahibiz. Mevcut mekanizmaları işleterek bu potansiyeli tam manasıyla hayata geçirmeyi hedefliyoruz.(NATO ülkelerine SİHA satışı) Bu konuya ilgiyi özellikle NATO Zirvesi 'nde gördük. Polonya ile bir anlaşmamız oldu. Talepler geliyor, gelecek. Gerek İHA'da gerek SİHA'da gerek Akıncı'da ilk defa Avrupa pazarlarına Türk savunma sanayisinin ürünleri girecek. Şimdi bazı yeni ürünler de var. Onların mühimmatı var. NATO ülkelerinde bu silah, araç, gereç, mühimmat bunların bulunması çok çok önemli.(Türkiye'nin Afganistan'da varlığını sürdürmesi) NATO misyonuyla bulunduğumuz Afganistan'da sürdürülebilir bir huzur ortamının tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir. Bundan sonraki süreçte de barış çabalarımızı ve Afgan kardeşlerimize desteğimizi güçlü şekilde sürdüreceğiz.(Suriyeli mülteciler meselesi) Maalesef Avrupalı liderler bu konuları hiç gündeme getirmedi diyebilirim. Biz gündeme getirdik. Miçotakis'le (Yunanistan Başbakanı) görüştük. Kendisine "Üçüncü kişi, kurum veya devletleri aramıza sokmayalım. Senin özel temsilcin, benim özel temsilcim bir arada görüşsünler, bizi haberdar etsinler. Sonra da biz bir araya gelelim" dedim. Mutabık kaldık. Miçotatis'le bir araya gelişimiz onlar için bayramlık şeker gibi oldu.(Libya ile ilişkiler) Zirve öncesinde Libya'da bir dizi görüşme gerçekleştirdik. Bu ziyaret tabii dünyada da çok farklı bir şekilde izlendi. Afganistan, Pakistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan ve bütün bu bölgede diplomasi ilişkisini sürekli diri tutacağız.(Ermenistan'ın döşediği mayınların haritasını vermemesi) Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi gerçeğini kabul etmesi, bu yeni dönemi doğru okuması gerekiyor. Ermenistan, güven artırıcı adımlar atmaya da başlamalı. Uzaktan kumandalı mayın temizleme aracından Azerbaycan'a 10 tane verdik. Bu sayıyı 20'ye çıkaracağız.(Doğalgaz ve petrol çıkarmada Azerbaycan ile işbirliği) Değerli dostum İlham Aliyev kardeşimizle Libya'da bir adım atabiliriz. Kendisine de bu teklifi yaptım. O da böyle bir şeyden memnun olacağını, kendilerinin de girebileceğini söyledi. Bu adımları beraber atarak sadece Avrupa'ya açılmak değil hem kendi ülkemizde hem farklı ülkelere inşallah yayılma fırsatını buluruz.(Zengezur koridoru) Azerbaycan'ın Zengezur projesini destekliyoruz. Bu konuyla ilgili Rusya tarafında bir görüş ayrılığı ya da geciktirme gibi bir niyet olduğuna ihtimal vermiyorum. Aksine Rusya yardımcı bir hava içinde