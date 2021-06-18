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Giriş Tarihi: 18.6.2021 11:21

üyesi eski emniyet müdürü ve komiser eşi ’da yakalandı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü ve komiser eşi Konya’da yakalandı

terör örgütüne üye olma suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan eski emniyet müdürü ve komiser eşi ’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütüne üye olma suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen meslekten ihraç 4.sınıf eski emniyet müdürü ve eşi komiser 'ı takibe aldı.

Her iki şüphelinin saklandıkları adresi belirleyen polis operasyon için harekete geçti. FETÖ üyesi karı-koca saklandıkları adresten çıktıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen her iki şüpheli de emniyete götürüldü.

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FETÖ üyesi eski emniyet müdürü ve komiser eşi Konya’da yakalandı
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