FETÖ üyesi eski emniyet müdürü ve komiser eşi Konya’da yakalandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen meslekten ihraç 4.sınıf eski emniyet müdürü Mehmet Topaç ve eşi komiser Nazan Topaç'ı takibe aldı.

Her iki şüphelinin saklandıkları adresi belirleyen polis operasyon için harekete geçti. FETÖ üyesi karı-koca saklandıkları adresten çıktıkları sırada yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen her iki şüpheli de emniyete götürüldü.