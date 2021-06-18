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Giriş Tarihi: 18.6.2021 11:38

FETÖ/PDY terör örgütünün TÜBİTAK şüphelileri adliyede

ABBAS ÇAKAR
FETÖ/PDY terör örgütünün TÜBİTAK şüphelileri adliyede

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün,  TÜBİTAK yapılanmasına  yönelik olarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltın alınan  6 kişi  Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütün TÜBİTAK yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

15 Haziran günü Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kocaeli Merkezli , Bursa ve Muğla illerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlanan şüphelilerden 2'si önceki gün sevk edildiği adli merciiler tarafından adli kontrol ile serbest kalırken, diğer 4 şüpheli sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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FETÖ/PDY terör örgütünün TÜBİTAK şüphelileri adliyede
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