FETÖ/PDY terör örgütünün TÜBİTAK şüphelileri adliyede

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, örgütün TÜBİTAK yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.



15 Haziran günü Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kocaeli Merkezli İstanbul, Bursa ve Muğla illerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlanan şüphelilerden 2'si önceki gün sevk edildiği adli merciiler tarafından adli kontrol ile serbest kalırken, diğer 4 şüpheli sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.