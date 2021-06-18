Güvenli bölgelerde hayat var

"İNSANLARIN HAYALLERİNE ORTAK OLUYORUZ"

Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi çerçevesinde Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, Bülbülzade Vakfı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde Anadolu Kültür Merkezi açıldı. Hizmete açılan Anadolu Kültür Merkezinde 600 kişi eğitim alacak. Merkezde eğitim, kültür, sanat ve fikir çalışmaları, dil kursları, hat ve müzik kursları, meslek edindirme kursları verilecek. Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, "Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan bölgelerde gerçekleştirilen eğitim, kültür ve sanat çalışmaları en az diğer alt yapı çalışmaları kadar değerli ve önemli. Biz de açtığımız merkezlerle insanlara Türkçe öğretiyoruz, müzik, resim kurslarıyla çocukların, gençlerin hayallerine ortak oluyoruz. Kütüphanelerimizle güvenli bölgelerde eğitim ve kültür hayatını canlı tutmaya çalışıyoruz. Afrin, Cerablus, ve Azez'de de Anadolu Kültür Merkezleri açmıştık. Bölgede çok büyük bir ihtiyaç var kültür merkezleri açmaya devam edeceğiz" dedi.