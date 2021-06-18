Güvenli bölgelerde hayat var

Bilim Eğim Kültür Araştırmaları Derneği (BEKAM), Suriyeli Göçmenlerin Uyum sürecinde Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu projesi çerçevesinde Medya Mensupları ile Güvenli Bölge Ziyareti gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütleri DEAŞ/PKK/YPG'den temizlenen bölgelerde yapılan yaşayan milyonlarca sivil için başta eğitim, kültür, sanat ve fikir çalışmaları, dil kursları, hat ve müzik kursları, meslek edindirme kursları olmak üzere bölgede yapılan çalışmalar alt ve üst yapı çalışmaları anlatıldı. Cerablus, El Bab ve Azez'e düzenlenen gezi ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde tüm dünyanın takdirini kazanan başarılı çalışmaları basın mensuplarına gösterildi. El Bab Akil Tepesinde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Türkiye Cumhuriyeti Suriye'nin kuzeyinde tarih yazıyor" dedi.
"İSTANBUL'UN ANKARA'NIN GÜVENLİĞİ EL BAB'DAN BAŞLAR"
Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelerin dünyaya açık kendi kendine yetebilen birer şehirlere döndüğünü ifade eden Vali Gül, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin koordinasyonunda büyük bir alt ve üst yapı çalışmaları başladı. Hastaneler yapıldı, okullar açıldı, 5 yıl için de şehir baştan yaratıldı. Türkiye bölge insanın huzur ve refaha kavuşması için birçok proje gerçekleştirdi. 500 bine yakın insan evine geri döndü. Türkiye'nin insanı acıdan verdiği sınav tüm dünyanın takdiri gördü. Bunun yanında terörle mücadelede de büyük bir sınav verildi. Operasyonun ardından bölgede gerçekleştirilmek istenen 3 bin 2 bombalı eylem engellendi. Gaziantep'in, Ankara'nın, İstanbul'un güvenliği El Bab'dan, Cerablus'dan başlatıldı. Türkiye'ye gerçekleştirilen yasadışı kaçak geçişler de yüzde 98 oranında azaldı" dedi.
"İNSANLARIN HAYALLERİNE ORTAK OLUYORUZ"
Sivil İletişim ve Koordinasyon Platformu Projesi çerçevesinde Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, Bülbülzade Vakfı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde Anadolu Kültür Merkezi açıldı. Hizmete açılan Anadolu Kültür Merkezinde 600 kişi eğitim alacak. Merkezde eğitim, kültür, sanat ve fikir çalışmaları, dil kursları, hat ve müzik kursları, meslek edindirme kursları verilecek. Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir, "Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan bölgelerde gerçekleştirilen eğitim, kültür ve sanat çalışmaları en az diğer alt yapı çalışmaları kadar değerli ve önemli. Biz de açtığımız merkezlerle insanlara Türkçe öğretiyoruz, müzik, resim kurslarıyla çocukların, gençlerin hayallerine ortak oluyoruz. Kütüphanelerimizle güvenli bölgelerde eğitim ve kültür hayatını canlı tutmaya çalışıyoruz. Afrin, Cerablus, ve Azez'de de Anadolu Kültür Merkezleri açmıştık. Bölgede çok büyük bir ihtiyaç var kültür merkezleri açmaya devam edeceğiz" dedi.