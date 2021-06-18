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Giriş Tarihi: 18.6.2021 19:43

Kemal Batmaz'ın eşi 'a "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'a FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz'ın eşi 'a "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz sanıklar Mustafa Caymaz ve da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada mütalaaya karşı savunması sorulan sanıklardan Gonca Batmaz, mahkemenin ön yargılı karar vermemesini istediğini belirtti.

Savunma yapan diğer sanıklar da suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gonca Batmaz'ın, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, diğer tutuksuz sanıklardan Mustafa Caymaz'ı, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay, Cemal İbrahim Demirhisar'ı ise aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Gonca Batmaz'ın tahliyesini de kararlaştıran heyet, üç sanık hakkında "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Cemal İbrahim Demirhisar'ın "il dışına çıkmama" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına da karar verdi.

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Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'a "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası verildi
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