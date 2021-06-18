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Haberler Gündem Haberleri Randevu almadan aşı olunur mu? Randevusuz aşı yapılıyor mu? MHRS koronavirüs aşısı randevu alma ekranı
Giriş Tarihi: 18.6.2021 08:42 Son Güncelleme: 18.6.2021 08:42

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Randevu almadan aşı olunur mu? Randevusuz aşı yapılıyor mu? MHRS koronavirüs aşısı randevu alma ekranı

Aşılamada hızlanma sonucu MHRS ve e-Nabız üzerinden aşı randevusu ekranı yavaşladı. Sistemdeki aksama nedeniyle randevu alamayan bazı vatandaşlar , gibi sorulara yanıt arıyor. Sistemdeki aksama düzelse de aşı randevusu için beklemek istemeyen vatandaşlar randevum olmadan aşı yaptırabilir miyim diye merak ediyor. İşte randevusuz koronavirüs aşısı uygulaması ve MHRS koronavirüs aşısı randevu alma ekranı.

Geçtiğimiz günlerde SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara covid aşı hakkı tanımlanmıştı. Dünkü toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 yaş üzerine de aşı hakkının tanımlandığını, böylece çalışmayan 35 yaş üstü vatandaşların da aşıdan faydalanacağını duyurdu. Sırası gelip randevu bulamayan ya da gününü beklemek istemeyen vatandaşlar randevusuz aşı olabilmek için hastanelere akın ederken bazı vatandaşlar ise diye araştırıyor. Bu soruların yanıtı ve MHRS koronavirüs aşısı randevu alma ekranı!

RANDEVUSUZ AŞI YAPILIYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca sosyal medya hesabından, aşı için randevusuz gelen hastaların geri gönderilmediğini, imkanlar dahilinde aşılarının yapıldığını beyan etmişti. Bunun üzerine sırası gelen vatandaşlar randevu almaksızın hastanelere akın etti. Aşılara talebin artması sebebiyle MHRS ve e-Nabız sistemlerinde sorun oluşmasından dolayı aşı hakkı olan herkese randevu gözetmeksizin aşı yapıldı.

RANDEVU ALMADAN AŞI OLUNUR MU?

MHRS ve e-Nabız sistemleri düzeldi fakat vatandaşlar hastanelere randevusuz gitmeye devam ediyor. Hastaneler, aşı talebiyle gelen vatandaşları geri çevirmiyor. Ancak aşı birimleri önünde oluşan yoğunluğa karşı maske ve mesafe kurallarına uyulması gerekiyor. Sağlık çalışanları, hastanelerde oluşan bu yoğunluğu önlemek adına randevu alınmasını tavsiye ediyor. Sistemdeki sorunun çözülmesinin yanı sıra, aynı gün aşı uygulaması ile vatandaşlar aynı gün için aşı randevusu alabiliyor.

MHRS KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Merkezi Hastane Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yaptıktan sonra, "Aşı Randevusu Al" butonuna tıklanır. Buradan Biontech ve Sinovac seçeneklerinden istenen aşıya tıklanır. Daha sonra "Aile Hekimi" ya da "Hastane" alternatiflerinden biri tercih edilir. Daha sonra çıkan ekranda, "Genel Arama" kısmında il, ilçe ve hastane tercihi yapılabilir. "Konuma Göre Arama" kısmında ise en yakınınızdaki hastaneler gözükür. Aşı randevuları özel hastanelerden de alınabilmektedir ve bu hizmetten hiçbir kurum ücret talep etmemektedir.

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Randevu almadan aşı olunur mu? Randevusuz aşı yapılıyor mu? MHRS koronavirüs aşısı randevu alma ekranı
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