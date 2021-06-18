Geçtiğimiz günlerde SGK'ya kayıtlı tüm çalışanlara covid aşı hakkı tanımlanmıştı. Dünkü toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 35 yaş üzerine de aşı hakkının tanımlandığını, böylece çalışmayan 35 yaş üstü vatandaşların da aşıdan faydalanacağını duyurdu. Sırası gelip randevu bulamayan ya da gününü beklemek istemeyen vatandaşlar randevusuz aşı olabilmek için hastanelere akın ederken bazı vatandaşlar ise randevu almadan aşı olunur mu diye araştırıyor. Bu soruların yanıtı ve MHRS koronavirüs aşısı randevu alma ekranı!

RANDEVUSUZ AŞI YAPILIYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca sosyal medya hesabından, aşı için randevusuz gelen hastaların geri gönderilmediğini, imkanlar dahilinde aşılarının yapıldığını beyan etmişti. Bunun üzerine sırası gelen vatandaşlar randevu almaksızın hastanelere akın etti. Aşılara talebin artması sebebiyle MHRS ve e-Nabız sistemlerinde sorun oluşmasından dolayı aşı hakkı olan herkese randevu gözetmeksizin aşı yapıldı.