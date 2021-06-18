Son dakika: FETÖ’cü Ardıç’ın eşi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmaları neticesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Bylock, Ablalar ve Eğitim Kurumlan soruşturmaları kapsamında aranması olan ve GAYBUBET evlerinde (Güvenli Ev) gizlenen firari 9 şahıs hakkında İstanbul genelinde 11 Haziran 2021 tarihinde saat: 01:00 de yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, 10 ikamet ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda; örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere TL, USD ve Euro cinsi toplam 750 bin TL para, çok sayıda hediyelik market alışveriş kartları, 1 adet 'F' serisi 1 Dolar, FETÖ Terör Örgütü elebaşına ait kitaplar, sohbet kasetleri ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda yeni kayda alınmış örgüt mensuplarını motive etmek amacıyla konuşmalarının ve örgütle mücadele eden kamu görevlilerine yönelik "BEDDUA" videoları ve ses kayıtlarının bulunduğu öğrenilmişti.

Bylock yazışmalarında örgüt mensuplarının bir araya geldiği kamp yerlerine FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitap isimlerinin verildiği, örgütün yayın organlarından olan Samanyolu Televizyonunun Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca'nın örgüt mensuplarını "17-25 Aralık operasyonlarını yapan polislerin" yargılandıkları Çağlayan Adliyesinde destek amaçlı eylem yapmaya yönlendirdiği belirlenmişti.

ABD'de Türkiye aleyhine sürekli karalama kampanyaları içerisinde yer alan örgüt lideri Fetullah Gülen'in manevi oğlu olan Enes Kanter'in paylaşımlarına destek verilmesi yönünde talimatlar verildiğine dair yazışmaların bulunduğu tespit edilmişti.

NAZMİ ARDIÇ'IN EŞİ TUTUKLANDI

Aralarında FETÖ' nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yargılanarak 1972 yıl 10 ay hapis cezası alan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardış'ın eşi olan "MUKADDES" kod adlı N.A.'nın da bulunduğu şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

Sevk edilen şahıslardan aralarında N.A.' nın da bulunduğu 3 şüpheli tutuklanırken 5 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şahıs ifadesinin ardından dosya savcısının talimatıyla emniyetten salıverildi.