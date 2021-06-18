Son dakika: Kaynak Holding soruşturmasında yeni operasyon: 22 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun, Kaynak Holding'e bağlı kuruluşlarla iltisaklı olan ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik düzenlendiği ve beş firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.