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Giriş Tarihi: 18.6.2021 10:31 Son Güncelleme: 18.6.2021 11:10

Son dakika: soruşturmasında yeni operasyon: 22 gözaltı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: Kaynak Holding soruşturmasında yeni operasyon: 22 gözaltı

’da ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

'da 'ye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun, 'e bağlı kuruluşlarla iltisaklı olan ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilere yönelik düzenlendiği ve beş firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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Son dakika: Kaynak Holding soruşturmasında yeni operasyon: 22 gözaltı
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