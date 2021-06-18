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Giriş Tarihi: 18.6.2021 08:02

Son dakika | Tecavüzü taşa yazarak ihbar eden küçük kız ve ailesine koruma

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Son dakika | Tecavüzü taşa yazarak ihbar eden küçük kız ve ailesine koruma

Son dakika haberi: 'nın ilçesinde 59 yaşındaki komşusu .'nin tecavüzüne uğrayan ve bu durumu taşa yazı yazarak anlatan 12 yaşındaki A.K., annesi ile erkek kardeşine devlet sahip çıktı. Küçük kızın anne ve babasının ayrı olduğu öğrenildi. 12 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan Hüseyin E.'nin fotoğrafına SABAH ulaşırken, zanlının suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Son dakika haberi: ilçesi Osman Yüksek Serdengeçti Caddesi'ndeki yeşil alanda bulunan, taşa "Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. hala tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin" yazılı olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis küçük kıza cinsel saldırıda bulunan komşuları 'yi 'da yakalayarak gözaltına aldı. Hüseyin E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gelişmelerin ardından Aile ve Soysal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. 'da A.K.'nin ailesine ulaştı. Uzmanlar A.K.'nin yıllardır uğrağı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatması için çalışma başlattı. Ayrıca A.K.'nin anne ve babasının ayrı olduğu, A.K.'nin 14 yaşında bir ağabeyi olduğu öğrenildi. Saldırgan Hüseyin E.'nin yıllardır komşusu olduğunu belirten annenin, olayın ardından şoka girdiği kaydedildi. Bakanlık A.K. ile birlikte ağabeyi ve annenin de koruma altında olduğunu bildirdi.

12 yaşındaki kız çocuğu A.K.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla Adana'da yakalanarak tutuklanan 59 yaşındaki Hüseyin E.'nin fotoğrafına SABAH ulaştı. Zanlının ifadesinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.

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Son dakika | Tecavüzü taşa yazarak ihbar eden küçük kız ve ailesine koruma
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