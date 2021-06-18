Üsküdar’da 5 bin konutun yerinde dönüşümü başladı

Üsküdar'ın Kirazlıtepe, Küplüce, Ferah, Burhaniye ve Mehmet Akif mahallerinde bir süredir duran kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Geçtiğimiz günlerde Burhaniye Mahallesinde vatandaşların dönüşümle ilgili şikayetlerine yanıt veren ve tüm mahallelerde emsal değerinin aynı olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından çalışmalar hızlandı. Bakan Kurum ,Ülkemizde acil dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon konutumuz olduğu gerçeği vardır dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Üsküdar Belediyesinin ortak projesiyle Üsküdar'daki 5 bin konutun yerinde dönüşümü için dün yeniden çalışmalara başlandı.Dönüşüm alınanda düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,, TOKİ başkanı Ömer Bulut, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, İstanbul milletvekilleri Erol Kaya, İsmet Uçman , Mustafa Ataş İstanbul valisi Ali Yerlikaya ve davetliler katıldı.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kirazlıtepe Mahallesinde düzenlenen törene katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Deprem dönüşümü seferberliğinde önceliğimiz İstanbul. Bu aziz şehir maalesef deprem tehdidi altında. Ülkemizin riskli yapılarında maalesef İstanbul önde gelmektedir. İstanbul'u yerinde, gönüllü ve hızlı bir şekilde mahalle mahalle, sokak sokak depreme hazırlıyoruz. İstanbul'a hizmet noktasında bekletilmeye gelmez. Yeni yatırım, yeni proje, yeni vizyon ister. İşte şimdi de yeni bir şehircilik yatırımının, yine yepyeni vizyoner bir projeyi, Kirazlıtepe ve Ferah mahallerinin yanındaki Mehmet Akif ve Küplüce mahallerimizi de katarak, 5.000 konutluk tarihi dönüşümü, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Üsküdar'daki büyük dönüşüm projesini başlatıyoruz. Projemizi, hiçbir şekilde vatandaşı mağdur etmeyecek bir anlayışla yapacağız"dedi.



"ÜLKEMİZDE ACİLEN DÖNÜŞTÜRMEMİZ GEREKEN 1 BUÇUK MİLYON KONUTUMUZ VAR"



ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üniversitelerimiz, bilim insanlarımız ve bakanlığımız; şu an, ülkemizde acil dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon konutumuz olduğunu ortaya koymuştur. Bu konutların 300 bini ise İstanbul'da yer alıyor. Bakanlık olarak bugün İstanbul'da, 126 bin konutu dönüştürüyoruz" dedi.



"VALİDEBAĞ KORUSU İÇİN PAZARTESİ GÜNÜ ÇALIŞMALARA BAŞLIYORUZ"



Dar gelirliler için 15 bin sosyal konut yaptıklarını söyleyen Bakan Kurum, "500 iş yerinin inşaatları yükselirken, başka bir yerde vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerini çözüyoruz. Bir yandan İstanbul'a 6 milyon metrekarelik alanda 40 millet bahçesi yapıyoruz. Yine Validebağ Korusu için bakanlığımız ve Üsküdar Belediyesi ile pazartesi günü itibariyle çalışmalara başlıyoruz. Yaklaşık 50 milyon TL'lik bir yatırım olacak" dedi.



"ACİL DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN 1,5 MİLYON KONUT VAR"



Bakan Kurum, "Üniversitelerimiz, bilim insanlarımız ve bakanlığımız; şu an, ülkemizde acil dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon konutumuz olduğunu ortaya koydu. Bu konutların 300 bini ise İstanbul'da yer alıyor. Acilen bu 300 bin konutu dönüştürmeliyiz. Bakanlık olarak bugün İstanbul'da, 126 bin konutun dönüşüm sürecini başlattık" diye konuştu.



"EYLÜL AYINDA 504 KONUTUMUZU VE 47 DÜKKANIMIZI TESLİM EDECEĞİZ"



Üsküdar'da yeni 5 bin konutluk proje hakkında bilgi veren Bakan Kurum, "2018 yılında Çamlıca Camii'nin batısında bulunan 180 bin metrekarelik bir alanı riskli alan ilan etmiştik. Hemen çalışmalarımızı başlattık; Kirazlıtepe ve Ferah mahallerindeki projemizde toplam bin 876 konut, 142 dükkân yapıyoruz. Bu alanda TOKİ eliyle yürüttüğümüz çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah bu yıl Eylül ayında 504 konutumuzu ve 47 dükkânımızı önümüzdeki yılın sonuna kadar da kalan bin 372 konut ve 95 dükkânımızı Üsküdarlı kardeşlerimize teslim edeceğiz" diye konuştu.

Törenin ardından Kirazlıtepe'de halen süren projenin ikinci etabı için kalan binaların yıkımına başlandı. Çalışmaların etap etap diğer mahalleleri de içine alacak şekilde devam etmesi planlanıyor.



Bakan Kurum programdan ayrıldığı sırada bir grup mahalleli ellerindeki dosyayı bakan kuruma ulaştıramadıklarını ve projede mağdur edildiklerini belirterek görüşmek istediklerini söylediler. Polislerin yaklaşmasını engellediği vatandaşlar elindeki dosyayı bakan Kurum'un aracına attı. Bakan Kurum tepki üzerine aracından inerek vatandaşlarla konuşup kimsenin mağdur edilmeyeceğini söyledi.