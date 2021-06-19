Alev alan aracı petrol çalışanı söndürdü

Mardin Kızıltepe ilçesinde aniden alev alan otomobili akaryakıt istasyonu çalışanı tarafından söndürülerek bir patlama yaşanmasını önledi. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kızıltepe-Ceylanpınar karayolu üzerinde yaşanan olayda alev alan araç yol üstünde bulunan petrol istasyonuna girmesiyle birlikte istasyon çalışanı Aziz Kurtay tarafından yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Petrol çalışanı Kurtay'ın erken müdahalesi yangının büyümesini ve petrol istasyonu içinde orası bir araç patlamasının önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre olay Kızıltepe-Ceylanpınar karayolunun 30. Kilometresinde bulunan Yamaç Mahallesindeki (Dübrika köyü) bir akaryakıt istasyonunda önceki akşam saat 21 sıralarında yaşandı. Olay anı kameralara yansıdı. Ceylanpınar istikametinden Kızıltepe istikametine gitmekte olan ve Plakası ile sürücüsü belirlenemeyen otomobil yolda egzozunun alev alması üzerine yol üzerinde bulunan Kızıltepe Petrol istasyonuna girdi.

Akaryakıt istasyonuna giren aracın arkasında alevin yükseldiğini gören akaryakıt istasyonu çalışanı Aziz Kurtay (24) yangın tüpünü kaparak aracın yanına koştu. Otomobilin alev alan kısmına köpük sıkarak söndüren Kurtay aracın tamamen yanmasının ve bir patlama yaşanmasının önüne geçti.

Akaryakıt istasyonu çalışanı Aziz Kurtay tarafından söndürülen araç daha sonra vinç yadımı ile olay yerinden çekildi.