Aşı rekortmeni Meryem hemşire konuştu: "Bakanımızın paylaşımıyla gurur duydum”

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de bugün en çok aşıyı hemşire Meryem Mavi yaptı. 323 aşı yapan hemşire arkadaşımız Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli. Meryem Hanım ve doktor olan eşi salgının zor günlerinde Covid-19'a yakalanmışlardı" dedi.

Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yapan hemşire Meryem Mavi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımından çok gururlandığını belirterek, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, biz sağlık çalışanları ve ekip arkadaşlarımı onurlandırmalarından çok mutluyum, çok gururluyum. Bakanımıza tüm sağlık camiası adına teşekkür ediyorum" dedi.