Aşı rekortmeni Meryem hemşire konuştu: "Bakanımızın paylaşımıyla gurur duydum”

Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yapan hemşire Meryem Mavi, bir mesai nöbeti içerisinde tam 323 Covid-19 aşısı yaparak Türkiye'nin bir gün içerisinde en çok aşı yapan personeli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de yapılan aşıların 323 dozunu Hemşire Meryem Mavi'nin yaptığını açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin'de bugün en çok aşıyı hemşire Meryem Mavi yaptı. 323 aşı yapan hemşire arkadaşımız Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli. Meryem Hanım ve doktor olan eşi salgının zor günlerinde Covid-19'a yakalanmışlardı" dedi.
Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yapan hemşire Meryem Mavi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımından çok gururlandığını belirterek, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, biz sağlık çalışanları ve ekip arkadaşlarımı onurlandırmalarından çok mutluyum, çok gururluyum. Bakanımıza tüm sağlık camiası adına teşekkür ediyorum" dedi.
Pandemi başladığından bu yana Dahiliye uzmanı doktor eşi ile Covid servisinde görev yapan ardından da aşı polikliniğine geçen Meryem Mavi, "Eşim de bende Covid servislerinde çalışıyoruz. Aralık ayında bu virüse bizde yakalandık. Hem de çok ağır geçirdik. Atlattıktan sonra yeniden çalışmaya devam ettik. O gün de çok yoğun bir gündü. 323 aşı yaptım. Bakanımızda sağolsun paylaşım yaptı. Bu tip paylaşımlarla motivasyonumuz da artıyor. Ben ve tüm arkadaşlarım yoğun bir şekilde çalıştık. Aylardır da yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
Türkiye'nin dört bir yanında da bütün arkadaşlarımız zaten bu rakamlarda aşı yapıyorlar. Bizim ki görüldü, paylaşıma değer bulundu. Bakanımıza çok teşekkür ediyorum, bizi de motive etti. Paylaşımdan sonra herkes aramaya başladı, benim de öyle haberim oldu. Mutlu oldum, heyecanlandım. Tabi ilk gördüğümde gurur duydum" dedi. Sağlık çalışanları olarak herkesin aşıya ilgi göstermesini istediklerini belirten Meryem hemşire, "Biz yoğun bir şekilde çalışmaya hazırız. Aylardır yoğun bir şekilde de çalışıyorum.
Bu şekilde çalışmaya razıyız. Yeter ki bu virüsten kurtulalım. Halkımızda ilgi gösteriyor. Bu aşılama bir ekip işi. Aşı birimimiz çok güzel koordine olmuş bir biçimde. Tüm arkadaşlarımız adına paylaşımdan dolayı gurur duydum. Bu şekilde emeklerimizin görülmesi bizi mutlu etti. O gün gerçekten aşırı yoğundu. Bir an tedirgin olduk, ama üstesinden geldik. Yoğunluktan yan odadaki arkadaşımı bile akşama kadar görmüyorum. Güzel bir şekilde çalışıyoruz. Pandeminin bitmesine ufakta bir katkımız oluyorsa mutlu oluruz" diye konuştu.