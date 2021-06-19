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Giriş Tarihi: 19.6.2021 23:30

’te evindeki yemekten 30 kişi zehirlendi

Başkent’te düğün evindeki yemekten 30 kişi zehirlendi

'nın Sincan ilçesinde evinde yedikleri yemekten zehirlenen aralarında çocuklarının da olduğu 30 kişi hastanelik oldu. O anlar ise düğün salonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 'nın Sincan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 gün önce derin dondurucuya koyulan tavuklar, günü evde pişirilerek gelen misafirlere ikram edildi. yedikten bir süre sonra düğünün yapılacağı salona gidenlerden misafirler, baş dönmesi, mide bulantısı şikayeti ile kendi imkanlarıyla Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ve çevredeki diğer hastanelere başvurdu.

30 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Aralarında çocukların da bulunduğu 30 kişi, teşhisiyle tedavi altına alındı. Hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu, bazılarının taburcu edildiği öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. O anlar ise düğün salonun güvenlik kameralarına yansıdı.

"ZEHİRLENME DURUMUNUN BİZLE ALAKASI YOK"
Düğün salonun sahibi Erdal Ülker ise yaptığı açıklamada, "Sosyal medya çıkan asılsız haberlerden dolayı üzgünüz. Zehirlenme durumunun bizle alakası yok. Gerekli hukuki hakkımızı kullanacağız" dedi.

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Başkent’te düğün evindeki yemekten 30 kişi zehirlendi
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