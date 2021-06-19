Belediyenin imkânlarıyla terörist mezarlığı inşa etmişler

Dicle İlçesinin Görese Dağı eteklerindeki Kurşunlu Köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle çeşitli tarihlerde girdikleri çatışmalarda öldürülen teröristler için Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ'nin tüm imkânlarını seferler ederek mezarlık inşa ettiren aralarında Belediye Başkan Vekili Fırat Anlı'nın da bulunduğu dava Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Anlı'nın olay yerine giderek bizzat çalışmaları yerinde denetlediği, DİSKİ'ye ait vidanjör, kepçe, arazöz, jeneratör ve daha birçok kamuya ait araç ve gereci terörist mezarlığının inşası için kırsala gönderdiği bildirildi. Fırat Anlı'nın terörist mezarlığında su kuyusu açabilmek için önce Bağlar İlçesinin 4 köyüne su kuyusu açmak için özel bir şirketle sözleşme imzaladığı, ardından bu 4 köye kuyu açılmasına gerek olmadığı belirtilerek aynı sözleşme üzerinden Dicle'de terörist mezarlığına kuyu açılmasını ilgili firmadan istediği öğrenildi.