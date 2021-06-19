Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Ermeni terör örgütüne inat diplomat

"BEN PARLAMENTERKEN DE SPORUN ÇOK ETKİSİNİ GÖRDÜM"

Spor, sivil toplum ve sanat gibi alanında faaliyet gösterenlerin bazen diplomatlardan daha etkili olduğunun altını çözen Çavuşoğlu, "Ben parlamenterken de sporun çok etkisini gördüm. Biz burada (Antalya) turnuvalar düzenledik. Uluslararası parlamenterlerle bu etkinlikleri düzenledik." dedi.

Çavuşoğlu, Türk sporcularının ve takımlarının birçok alanda dereceye girdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Daha önce hiç dereceye giremediğimiz alanlarda bile oyuncularımız başarılı olarak ülkenin imajını değiştiriyor. Bir milletin, bir ülkenin imajı biz diplomatlar için çok önemli ama diğer alanlardaki başarılar da çok önemli o yüzden spor diplomasisini önemsiyoruz. Ülke çıkarlarını her alanda savunmak siyasetçilerin görevi. Basketboldaki savunma ve atak oyunundan örnek diplomaside de kurgulanan oyunlar karşısında atak olmak gerekiyor. Atak olmanın negatif algılanmaması gerekiyor. Başkalarının size yönelttiği ithamlar, size yönelik suçlamaları ya da tepeden bakmaya karşı da gerekli dersi bizim diplomatlar olarak vermemiz gerekiyor."