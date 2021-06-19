Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK'dan Mansur Yavaş'a yalanlama: Gerçek ortaya çıktı...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK); Mansur Yavaş'ın söz konusu açıklamasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; "Çamlıdere Barajı üzerine güneş enerjisi panellerinin kurulması" iddiası da dâhil olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bakanlığa "barajlar üzerine güneş enerjisi sistemleri kurulması" gibi hiçbir müracaatın bulunmadığını bildirildi.

"EPDK'YA HERHANGİ BİR BAŞVURU YAPILMADI"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yetkililerine soran muhabirimiz "Bu proje ile ilgili EPDK'ya herhangi bir başvuru yapılmadığı" cevabını aldı.

YAVAŞ: "KÖYLERDEKI EVLERİN HEMEN HEMEN HEPSİNE GÜNEŞ ENERJİSİ TAKACAĞIM"

Mansur Yavaş, 18 Mart 2019'da seçim öncesi yaptığı konuşmada "Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin" ifadelerini kullandı.