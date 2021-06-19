Gülen’in yeğenine 22.5 yıl hapis talebi

MİT tarafından yurt dışında kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşının yeğeni ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi Selahaddin Gülen
hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Doğduğundan beri örgütün içinde olduğunu söyleyen Selahaddin Gülen, teröristbaşı Fetullah Gülen
'in Pensilvanya'daki yaşamına ilişkin bilinmeyenleri anlatarak, örgütün üst düzey yöneticileri, istişare heyeti ve elebaşının Pennsylvania'daki kampında yaşayanlar dahil toplam 222 örgüt üyesini deşifre etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Selahaddin Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.