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Giriş Tarihi: 19.6.2021

Gülen’in yeğenine 22.5 yıl hapis talebi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Gülen’in yeğenine 22.5 yıl hapis talebi
MİT tarafından yurt dışında kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşının yeğeni ve örgütün sözde üst düzey yöneticisi hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Doğduğundan beri örgütün içinde olduğunu söyleyen Selahaddin Gülen, teröristbaşı 'in Pensilvanya'daki yaşamına ilişkin bilinmeyenleri anlatarak, örgütün üst düzey yöneticileri, istişare heyeti ve elebaşının Pennsylvania'daki kampında yaşayanlar dahil toplam 222 örgüt üyesini deşifre etmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Selahaddin Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
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Gülen’in yeğenine 22.5 yıl hapis talebi
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