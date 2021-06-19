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Giriş Tarihi: 19.6.2021 13:24 Son Güncelleme: 19.6.2021 13:25

İBB Beşiktaş'taki 15 yıllık anıt çınarı yok etti

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İBB Beşiktaş'taki 15 yıllık anıt çınarı yok etti

Belediye Başkanı Av. , İBB yönetiminin Beşiktaş'taki 150 yıllık anıt çınarı sessiz sedasız ortadan kaldırdığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin Beşiktaş'ta bulunan 150 yaşındaki anıt çınarı kestiği ortaya çıktı. Belediye Başkanı Av. sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çınarın yerinden sokulduğunu belirtti.

Döğücü, "Farkında mısınız, Beşiktaş'ta 150 yıllık bir anıt ağacımız, asırlık çınarımız yerinden sökülmüş. Bugün gördüm ki sessiz sedasız gözümüz gibi baktığımız anıt ağacımızı yerinden etmiş. Soruyorum, çınarımız nerede ? Yüzyıllara direnerek büyüyen anıt ağaçlar şehir kültürümüzün önemli bir parçası. Soruyorum; rahmetli Kadir Topbaş zamanı envanteri çıkarılan 554 anıt ağacından kaçı Ekrem İmamoğlu yönetiminde İstanbul'dan, büyüdüğü yerden koparıldı? Sormak istiyorum; vandallığa çevreyi alet edenler, hayali bir senaryoyla İstanbul'u savaş alanına çevirenler nerede? Beşiktaş'ın 1.5 asırlık Londra Çınarı hiç mi dikkatinizi çekmedi yoksa yerinden eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu için mi sessiz kaldınız? dedi.



Şeyma Döğücü'nün ardından AK Parti İstanbul Başkanlığı Tanıtım Ve Medya Başkanı Halime Kökce "Beşiktaş'ta 4 yılım geçti. Hemen her gün o çınarın yanından geçip gittim okula. 153 yıldır oradaydı ama artık yok. İşin tuhafı 3 ağaç için ülkeyi ateşe verenlerin şimdi çıtı çıkmıyor. Zaten demişlerdi; "Mesele ağaç değil hala anlamadınız mı?" diye. Evet anladık, çok iyi anladık!" ifadelerini kullandı.



İŞGALDEN SAĞ ÇIKMIŞTI

SETA Vakfı Genel Müdürü Abdülkadir Çay ise "Bu anıt ağaç 150 yılı aşkın bir süredir Beşiktaş'ta yaşıyordu. Kurtuluş Savaşı'nda zarar görmemişti. İstanbul'un isgalinden de sağ çıkmıştı ama İstanbul'u emanet alan Ekrem İmamoğlu'ndan kaçamadı. Evet geziyi kutsayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan" diyerek tepki gösterdi.

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İBB Beşiktaş'taki 15 yıllık anıt çınarı yok etti
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