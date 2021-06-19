Son dakika: Kaynak holding soruşturmasında yeni gelişme

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Kaynak Holging soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Kaynak Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketlerde SGK kayıtlarının bulunduğu tespit edilen 27 şahısa 18 Haziran tarihinde İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÖRGÜTÜN TEPE YÖNETİCİLERİYLE İRTİBATTALARMIŞ

Operasyon düzenlenen 27 şüphelinin örgüt talimatı ile diğer bankalardan kredi çekip Asya Katılım Bankasına yatırarak bankayı fonladıkları, örgütün tepe yöneticileri ile irtibat kaydında oldukları, KHK ile kapatılan Sendika ve derneklerde üyelik kayıtları, Zaman Gazetesi abonelik ödemeleri ve KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne bağış ödemeleri yaptıkları tespit edildi.

DİJİTAL VERİLERE ERİŞMİŞLER

Aynı zamanda şüphelilerin örgüt üyesi olduklarına dair aleyhlerinde ifadeler bulunduğu ve yapılan incelemelerde örgütsel faaliyetlere katılım gösterdikleri, şirket içerisinde KPSS puanlarına göre personellerin devlet kadrolarına atanmaları ile ilgili listeler hazırlandığına dair dijital verilere ulaştıkları ortaya çıktı.

21 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul'da yapılan operasyon neticesinde 21 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin engelli olması sebebiyle soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının talimatı ile ifade işlemlerinin yapılması için emniyet müdürlüğüne gitmesi ile ilgili tebliğ yapıldı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise tüm hızıyla devam ederken gözaltına alınan şüphelilerin 21 Haziran tarihinde adliyeye getirilecekleri öğrenildi.