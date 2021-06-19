AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, 'müjde diyerek' kentsel dönüşümden yaralanmak isteyenler için İş Bankası ile yaptıkları protokolü duyuran Belediye Başkanı Serdar Sandal'a, ''Kentsel dönüşüm kredisi, aylar öncesinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş, kamu ve özel bankalar tarafından kullandırılmaya başlanmış bir kredi. Sayın Sandal, işgüzarlık ve şov yapmayı bırak, Bayraklı'nın kronik hale gelen sorunlarına çözüm üret'' dedi.

SANDAL'A YÜKLENDİ

AK Parti Bayraklı İlçe Başkanı Halil Polat, geçtiğimiz gün, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın, 'Bayraklı aileme müjde' diye, kentsel dönüşümden faydalanmak isteyenlere kredi verilmesi için İş Bankası ile protokol imzalaması ile ilgili duyurusuna açıklama yaptı. AK Partili Polat, ''Sayın Sandal bizi yine şaşırtmadı, süslü sosyal paylaşımları ile şov yapmaya devam ediyor. Öyle bir açıklama yapıyor ki, sanki kentsel dönüşüm kredisi, ilk defa İş Bankası tarafından, Bayraklı halkına özel çıkarılmış bir kredi gibi lanse etmeye çalışıyor. Oysa kentsel dönüşüm kredisi, aylar öncesinde, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş, kamu ve özel bankalar tarafından kullandırılmaya başlanmış bir kredi olduğunu Sayın Sandal'a hatırlatmak isterim. Akıllara Sayın Sandal, İş Bankası'nın kredi pazarlama müdürü mü sorusunu getiriyor. Ayrıca methiyeler düzdüğünüz, mucidi olduğunu sandığınız bu kredinin protokol metnini kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyor musunuz? Bayraklı Belediyesi imzalanan bu protokolün neresindedir merak ediyoruz. Sayın Sandal'dan beklenen, işgüzarlık ve şov yapmayı bırakması ve Bayraklı'nın kronik hale gelen sorunlarına çözüm üretmesidir.'' dedi.