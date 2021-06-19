Yeryüzü doktorlarının objektifinde “Filistin temalı” fotoğraf sergisi

Siyonist İsrail yönetiminin yıllardır Filistin'e karşı uyguladığı baskı, zulüm ve katliamlar bölgede faaliyetini sürdüren Yeryüzü Doktorlarının çektiği fotoğraf kareleri ile gözler önüne serildi.



Yeryüzü Doktorlarının objektifine yansıyan ve mazlum Filistin halkının yıllardır çektiği acıları yansıtan karelerin yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.



Adıyaman Hayat Vakfı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen fotoğraf sergisinin açılışına Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Adıyaman Hayat Vakfı Başkanı Abdullah Ertaş ve davetliler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Hayat Vakfı Başkanı Abdullah Ertaş, "İsrail in Filistin halkına yönelik yaptığı saldırıları, uyguladığı zulmü kınıyor ve lanetliyoruz. İsrail devletinin ahlaktan yoksun bu zihniyetine son vermesini temenni ediyoruz. Filistin davası geçmişten günümüze yapılan mücadelelerin en mukaddes örneklerinden bir tanesidir.

Filistin mücadelesi dünyaya mal olmuş bir milli mücadele savaşıdır. Çünkü sadece bölgesel güçlerin taraf olmasıyla gerçekleşen bir savaş fiili değil, topyekûn adına küresel sistem dediğimiz, doyumsuz örgütlenmelerin taraf olduğu bir mücadeledir. Filistin Bütün insanlığın ortak meselesidir. Bugün açılışını yapacağımız bu sergide her fotoğraf karesi ayrı bir dünya barındırıyor. Acı, keder, ızdırap taşısa da yarına umutla bakan neslin gözlerinde orada Filistinlilerin olduğunu ve asla ayrılmayacaklarını bize haykırıyor"dedi.

Filistin'in davasının yüzyılın kanayan yarası olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar ise, "İsrail'in Filistinli kardeşlerimize yaptığı zulüm yüzlerce yıl kaldığımız o topraklarda Yahudi, Müslüman ve Hristiyan ayrımı yapmadan hepsini gözeterek adil bir idare altında hüküm sürdüğümüz yıllar maalesef 1. Dünya Savaşı ile birlikte sona erdi. Osmanlı adaletinin bittiği yerde kapılar açıldı dünyanın dört bir tarafından gelen Yahudiler birkaç bin yıl öncesinde terk ettiği topraklara geri dönerek burada hak iddia etmeye başladılar.

Şimdi ülkemizin üzerinde oynanan oyunlara oradan bakarak bugüne gelirsek bizim İslam coğrafyası ve Müslümanların üzerinde elimizi çektirmeye çalışanların da amacı budur. Bugün de sözüm ona demokrasi ve insan hakları nutukları atanlar sizin Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Azerbaycan'da ne işiniz var diyorlar. Biz tarih boyunca zulüm nereden gelirse gelsin zulmün karşısında duran necip bir milletin evlatlarıyız. Bu mücadele hak ile batılın, doğru ile yanlışın mücadelesidir. Devlet ve millet olarak tarih boyunca her zaman hakkın ve haklının yanında durduk. Bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Bu emeklerini oradaki mazlum halkın faydaları doğrultusunda kullanan Yeryüzü Doktorlarına teşekkür ediyor, her biri birbirinden anlamlı fotoğrafların yer aldığı bu güzel fotoğraf sergisini hazırlayan Hayat Vakfımızın yöneticilerini de tebrik ediyorum"dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mahmut Çuhadar ve davetliler tarafından İsrail'in, mazlum Filistin halkına uyguladığı şiddetin fotoğrafları ve yaşanılan zulmün anlatıldığı fotoğraf sergisi ile Adıyaman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebubekir İnan, Dr. Muhammed Çevik ve Hattat Ramazan Taştan'ın eserlerinin yer aldığı hat sergisinin açılışı yapılarak sergide yer alan fotoğraflar gezildi.

Mazlum Filistin halkının yaşadıklarını gözler önüne seren fotoğraf sergisi, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.