10 CHP'li Belediye Başkanı 1 kreş açmak için toplanmıştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Hamza Dağ, "Lansmana harcadıkları bedel, kreşin yapımından fazla" derken, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı eleştirdi ve "Zeydan Karalar'ın 27 ayda 1 kreş temeli atması, bunu da büyük bir törenle gerçekleştirmesi vizyonunu ortaya koymuştur" dedi.
Siyasilerin açıklamaları şöyle:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki: "CHP'li 10 Belediye Başkanı'nın bir araya gelip tek katlı bir kreş temeli atmasına mı gülelim yoksa üç yılda bu 10 Belediye'nin tümünde alkışlanacak tek icraatının bu olmasına mı üzülelim bilemedim. Yine de tebrikler, heykelden başka bir iş yapmak sonunda size de nasip olacak…"
"LANSMANA HARCADIKLARI BEDEL, KREŞİN YAPIMINDAN AZLADIR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Hamza Dağ: "10 belediye başkanı, 1 kreş için temel atma töreni yapıyor. Lansmana harcadıkları bedel, kreşin yapımından fazladır"
AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı: "Toplu açılış törenini yanlış anlamışlar"
"TEBRİK ETMEK LAZIM, HEYKEL DIŞINDA BİR İCRAAT YAPMIŞLAR"
AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç: "Adamları tebrik etmek lazım! Heykel dışında bir icraat yapmışlar. Her ne kadar yapacakları kreşin maliyeti kadar bedeli 2'si Büyükşehir 8'i ilçe toplam 10 belediye başkanı bir araya gelerek temel atma töreni için harcamış olsalar da bu da iyi gelişme"
"HİZMET AZ ŞOV ÇOK"
Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı: "Tek katlı bir kreşin temel atma törenine 2 Büyükşehir, 8 ilçe belediye başkanı ile çıkarma yapan, törene kreşin maliyetinden daha fazla harcayan CHP Belediyecilik anlayışı... Hizmet az şov çok! AK Partili tüm belediyelerimiz bu hizmetlerin çok fazlasını her ay gerçekleştiriyor."
"BİR KREŞ İÇİN 10 BELEDİYE BAŞKANIYLA TÖREN DÜZENLEMİŞ"
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas: "Çadırdan bozma bir alanı 'büyük icraat! sahra hastanesi açtık' diye tanıtıp, hiç kullanılmadan kapatan CHP şimdi de bir kreş için 10 belediye başkanıyla temel atma töreni düzenlemiş. Devamlı heykel açmaları mı yoksa bu absürtlükleri mi daha trajikomik bilemedim"
"VİZYONUNU ORTAYA KOYMUŞTUR"
AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay: "Bu kreşi zamanında bitireceklerini ümit ediyorum. Zira CHP, temel atmama törenleri ve attığı temelleri de bitirmemeyle mahir bir partidir. Sayın Zeydan Karalar'ın 27 ayda 1 kreş temeli atması, bunu da büyük bir törenle gerçekleştirmesi vizyonunu ortaya koymuştur."
AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Yıldız: "İcraatsizliği ve marifetsizliğiyle ünlü CHP'nin eline yüzüne bulaştırdığı bir iş daha. Adanamız için üzülüyoruz. Milletimiz vizyonsuzluğu, saygısızlığı ve bu muameleyi hak etmiyor!"
AK Parti Kozan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Bekir Erkek: "CHP tek katlı kreşin temel atma törenine 2 Büyükşehir, 8 İlçe Belediye Başkanı ve 2 milletvekili katılınca alkışlıyorlar. Reis tek seferde 50 barajın açılışını yapıyor 'Sanki cebinden mi yapıyor' diye dalga geçiyorlar. Büyük vizyonsuzluk."
Battalgazi Belediye Meclis Üyesi avukat Leyla Keleş: "10 kişi birleşip tek kreş açabilen partiye oy verenler; sayısız okul, hastane, yol, fabrika açarak ülkeye çağ atlatan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere koyun diyor! Tweet bu kadar!"
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: "AK Parti: Köprüler, havalimanları, barajlar, tüneller, hastaneler, statlar, üniversiteler, millet bahçeleri, SİHA'lar, savaş gemileri... Kılıçdaroğlu: AK Parti ne yaptı ki? CHP'li 10 Belediye Başkanı, 1 kreş temeli atar. Kılıçdaroğlu: Dünya CHP'yi konuşuyor. #10BaşkanBirKreş"
CHP'NİN TEMEL ATMA TÖRENİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ: 10 BAŞKAN 1 KREŞ
Kozan'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde 724 metrekare arsa üzerine inşa edilecek ve 150 öğrenciye hizmet verecek tek katlı kreşin temel atma törenine CHP'liler adeta çıkarma yaptı. Törene CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'dan 8 ilçe belediye başkanı ve 2 milletvekili katıldı.
Törende, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, CHP Adana milletvekilleri Müzeyyen Şevkin ve Ayhan Barut ile Saadet Partili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan yer aldı...CHP'nin temel atma töreni şaşkına çevirdi: 10 başkan 1 kreş