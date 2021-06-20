10 CHP'li Belediye Başkanı 1 kreş açmak için toplanmıştı! Tepkiler çığ gibi büyüdü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Hamza Dağ, "Lansmana harcadıkları bedel, kreşin yapımından fazla" derken, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı eleştirdi ve "Zeydan Karalar'ın 27 ayda 1 kreş temeli atması, bunu da büyük bir törenle gerçekleştirmesi vizyonunu ortaya koymuştur" dedi.

Siyasilerin açıklamaları şöyle:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki: "CHP'li 10 Belediye Başkanı'nın bir araya gelip tek katlı bir kreş temeli atmasına mı gülelim yoksa üç yılda bu 10 Belediye'nin tümünde alkışlanacak tek icraatının bu olmasına mı üzülelim bilemedim. Yine de tebrikler, heykelden başka bir iş yapmak sonunda size de nasip olacak…"