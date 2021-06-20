20 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 20 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

20 Haziran koronavirüs tablous, Sağlık Bakanı Fahrettin koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden ilk covid-19 vakasından bu yana duyurulmaya devam ediyor. Yayımlanan en son Türkiye corona virüs tablosu ile Bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? gibi sorular üzerinden araştırılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.
20 Haziran koronavirüs tablosu, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 5-11 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan iller,
İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...