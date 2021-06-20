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Haberler Gündem Haberleri 20 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 20 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 21.6.2021 02:03 Son Güncelleme: 21.6.2021 02:03

son dakika paylaşıldı! ile bugünkü güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

20 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 20 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Yurt ve dünyada 1 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 virüsüne ilişkin yerli ve yabancı ajanslardan “corona virüsü son dakika” başlığıyla peş peşe güncel haberler gelmeye devam ediyor. ve ’dan tedarik edilen ile covid-19 aşılarıyla ülkemizdeki aşılamalar sürerken, son dakika bilgisi olarak duyurulan en son corona virüs tablosu verilerine göre 5 bin 091 kişi koronavirüs testi pozitif çıkması sonrasında tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak konusu olarak açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularıyla araştırılmaya başlandı. 20 Haziran koronavirüs tablosu ile corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı veriler.

20 Haziran koronavirüs tablous, Twitter hesabı ve resmi internet sitesi üzerinden ilk covid-19 vakasından bu yana duyurulmaya devam ediyor. Yayımlanan en son corona virüs tablosu ile Bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları öğrenilmek istenerek açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? gibi sorular üzerinden araştırılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

20 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

20 Haziran koronavirüs tablosu, resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan en son ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;

20 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 091
  • HASTA SAYISI: 409
  • VEFAT SAYISI: 63
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 219

19 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 480
  • HASTA SAYISI: 494
  • VEFAT SAYISI: 51
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 195



İLLERE GÖRE HAFTALIK GÜNCEL VAKA SAYISI VERİLERİ BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 5-11 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 55,20
  • Ankara'da 94,87
  • İzmir'de 32,04 oldu.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan iller,

  • Bilecik
  • Karaman
  • Malatya
  • Kastamonu
  • Isparta oldu.

İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...



18 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 575
  • HASTA SAYISI: 497
  • VEFAT SAYISI: 59
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 427

17 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 904
  • HASTA SAYISI: 509
  • VEFAT SAYISI: 62
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 143



16 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 221
  • HASTA SAYISI: 548
  • VEFAT SAYISI: 71
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 632

15 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 955
  • HASTA SAYISI: 532
  • VEFAT SAYISI: 84
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 186

14 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 626
  • HASTA SAYISI: 428
  • VEFAT SAYISI: 74
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 585

13 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 012
  • HASTA SAYISI: 454
  • VEFAT SAYISI: 53
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 194
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20 Haziran koronavirüs tablosu son dakika paylaşıldı! 20 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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