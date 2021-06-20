Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan "Dünya Mülteciler Günü" mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vatanından uzakta olmak, evini ocağını terk etmek zorunda kalmak insanın yaşayabileceği en büyük acılardan.— Derya Yanık (@deryayanikashb) June 20, 2021
Mazlumların yurtlarına dönene kadar güven içinde olmalarını sağlamaksa en temel insani görevlerimizden. #DünyaMültecilerGünü
Bakan Yanık, sosyal medya hesabından Dünya Mülteciler Günü etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Vatanından uzakta olmak, evini ocağını terk etmek zorunda kalmak, insanın yaşayabileceği en büyük acılardan. Mazlumların yurtlarına dönene kadar güven içinde olmalarını sağlamaksa en temel insani görevlerimizden." ifadelerini kullandı.