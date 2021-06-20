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Haberler Gündem Haberleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan "Dünya Mülteciler Günü" mesajı
Giriş Tarihi: 20.6.2021 22:09 Son Güncelleme: 20.6.2021 22:10

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'tan "" mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Dünya Mülteciler Günü mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı , dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mazlumların yurtlarına dönene kadar güven içinde olmalarını sağlamaksa en temel insani görevlerimizden." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı , dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Yanık, sosyal medya hesabından Dünya Mülteciler Günü etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Vatanından uzakta olmak, evini ocağını terk etmek zorunda kalmak, insanın yaşayabileceği en büyük acılardan. Mazlumların yurtlarına dönene kadar güven içinde olmalarını sağlamaksa en temel insani görevlerimizden." ifadelerini kullandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan "Dünya Mülteciler Günü" mesajı
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