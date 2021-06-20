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Giriş Tarihi: 20.6.2021 10:35

günü özel: Onlara aniden "seni seviyorum" dedik, bakın nasıl tepki verdiler...

Babalar günü özel: Onlara aniden seni seviyorum dedik, bakın nasıl tepki verdiler...

Günü'ne özel hazırladığımız bu videoda hem güldük hem de çok duygulandık. Bakalım babalar 'seni seviyorum' sözüne karşı bize neler söylediler...

Sevginin temelini oluşturan kişiler şüphesiz ki anne ve babalarımız.

Şartsız, koşulsuz, saf bir sevgi ilişkisi kurduğumuz babalarımıza karşı söylenebilecek en güzel cümleyi kurduk ve seni seviyorum dedik. Çünkü biz, sevginin iyileştirici, birleştirici gücüne inandık.

Toplumda alışık olduğumuz "sert baba, sevgisini göstermeyi sevemeyen baba" imajını yıkıp yüksek sesle birbirlerini sevdiklerini söyleyen babalarımızı duymak istedik.

Günü'ne özel hazırladığımız bu videoda hem güldük hem de çok duygulandık. Bakalım babalar 'seni seviyorum' sözüne karşı bize neler söylediler.

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Babalar günü özel: Onlara aniden "seni seviyorum" dedik, bakın nasıl tepki verdiler...
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