Başkan Erdoğan'dan 'Filenin Efelerine' tebrik: Bizleri gururlandıran takımımızı tebrik ediyorum

"CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'Filenin Efelerini' tebrik etti. Erdoğan, "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.