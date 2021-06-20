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Giriş Tarihi: 21.6.2021 00:40 Son Güncelleme: 21.6.2021 00:45

Başkan Erdoğan'dan 'Filenin Efelerine' tebrik: Bizleri gururlandıran takımımızı tebrik ediyorum

Başkan Erdoğan'dan 'Filenin Efelerine' tebrik: Bizleri gururlandıran takımımızı tebrik ediyorum

Son Dakika Haberi... Başkan , üst üste ikinci kez Şampiyonu olan A Milli Takmını tebrik etti. Erdoğan mesajında, ’nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika Haberi... 2021 CEV finalinde 'yı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Takımımız, üst üste 2'nci kez namağlup şampiyonu oldu.

"CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Başkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'Filenin Efelerini' tebrik etti. Erdoğan, "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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Başkan Erdoğan'dan 'Filenin Efelerine' tebrik: Bizleri gururlandıran takımımızı tebrik ediyorum
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