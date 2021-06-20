Başkan Erdoğan'dan 'Filenin Efelerine' tebrik: Bizleri gururlandıran takımımızı tebrik ediyorum

Son Dakika Haberi... 2021 CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız, üst üste 2'nci kez namağlup Avrupa şampiyonu oldu.
"CANI GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'Filenin Efelerini' tebrik etti. Erdoğan, "Avrupa Altın Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olarak bizleri gururlandıran A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, Filenin Efelerini canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.