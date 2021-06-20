Darbeciden rekor tazminat kazandı

Darbeci general Metin Alpcan
'ın 9 yıl önceki işkencesinden 1.4 milyon lira tazminat kazanan er Ferdi Geyik
'in avukatı Adem Bingöl
, SABAH
'a konuştu. Yaşanan süreci ve hukuk mücadelesini değerlendiren Bingöl, "Adalet er veya geç yerini bulur. Ben askerlik görevimi yedek subay olarak yaptım. Aynı zamanda hukukçu olarak, yaşanan olayın askeri nizam ve disiplinle ilgisi olmadığını gördüm. Olayı duyunca çok üzüldüm. Ortada insan hakları ile bağdaşmayan bir uygulama vardı. Ailenin avukatlığını üstlendim" dedi. 15 Temmuz darbe girişiminde
aktif rol alan tuğgeneral Alpcan, darbeden 4 yıl önce alay komutanıyken, kendisini fark etmeyen er Geyik'i selam vermediği için dövmüş, sonra da Geyik'i, askerler arasında "Disko" diye tabir edilen disiplin koğuşuna attırmıştı. Burada 15 gün aç ve susuz bırakılan, insan onuruyla bağdaşmayan işkenceler gören er, akli dengesini kaybetmişti. Mahkeme, 9 yıl sonra o erin ailesine 1 milyon 371 bin 400 lira tazminat ödenmesine karar vermişti. Mahkeme, "Yüzde 80 işgücü kaybına uğrayan Geyik'in sosyo-ekonomik durumunu dikkate alarak maddi, "Olay nedeniyle duyulan elem ve ıstırabı kısmen de olsa hafifletmek amacıyla" manevi tazminata hükmetmişti. Geçmişte hakkındaki şikâyetler engellenen tuğgeneral Alpcan ise darbe davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, darbeci ve işkenceci hainin rütbeleri de sökülmüştü.
OTOBÜSE KOYUP EVİNE GÖNDERMİŞLER
SABAH'ın gündeme getirdiği Geyik dosyasını aile avukatı Bingöl ile konuştuk. Yaşanan süreci ve hukuk mücadelesini anlatan Bingöl, şöyle dedi:
Elim olayın ardından tedavilere rağmen Ferdi'de bir düzelme olmayınca otobüse bindirip evine göndermişler. Aileye de bu şekilde eve gönderdiklerini bildirip, otogardan çocuklarını almalarını istemişler. Aile çocuklarını almak için otogara gittiğinde bulamamış. Sabah bir ağacın altında bulmuşlar. Sabaha kadar o ağacın altında yatmış. Tahmin edileceği gibi, o andan sonra ailenin ızdırabı başlamış.
Dava dilekçemizde de belirttiğimiz gibi, vatanın bölünmez bütünlüğünün korunması amacıyla askere gidilmektedir. Askerlikte temel disiplin kurallarının olması da elbette gerekir. Ancak er Ferdi Geyik'e haksız ve ölçüsüz bir şekilde ceza veren, işkence yaptıran alay komutanı, sahip olduğu makam ve nüfuzu kötüye kullanmıştır. Ben de askerlik görevimi yedek subay olarak yaptım. Aynı zamanda hukukçu olarak, yaşanan olayın askeri nizam ve disiplinle ilgisi olmadığını gördüm. Olayı duyunca çok üzüldüm. Ortada insan hakları ile bağdaşmayan bir uygulama vardı. Ailenin avukatlığını üstlendim. Adalet er veya geç yerini bulur.