En büyük hayali kız babası olmaktı

Bingöl
'den Bitlis
'in Tatvan
ilçesine gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı
'na ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Yüzbaşı Salih Sarıoğlu
(34) 3 ay önce şehit olmuştu. Henüz 7 aylık evliydi, eşi 3 aylık hamileydi. Kara Harp Okulu
ve Kuleli Askeri Lisesi
mezunuydu. 13 yaşından beri kendini vatanına adamış bir subaydı. Özge Sarıoğlu
şehit eşini şöyle anlattı:
Akşam 17.00 olunca "Ben evli bir erkeğim, evde karım bekliyor" diyerek erkenden gelirdi. Hep bir kızı olsun istemişti. Allah ondan bana emanet kızımızı verdi. Mevsim 6 aylık, içimde büyüyor. Eşim "Kızım olacak, ismi Mevsim olacak. Erkek adamın kız çocuğu olur" derdi. Yanına getirebileceğim, onu anlatıp anılarını yaşatabileceğim bir evladı var, buna şükrediyorum artık. Bugün Salih'imin ilk Babalar Günü. Bugünü şehitlikte kutlayacağım aklımın ucundan geçmezdi. Bambaşka hayallerimiz vardı. Doğmamış kızı ile ilgili hayalleri vardı, hepsi yarım kaldı.
Tanıştıktan 3 ay sonra nişanlanıp 9 ay içinde de evlenmiştik. Hayatta hiçbir şeyi ertelemeyi sevmezdi. Pandemi nedeniyle 1 yıl sonra evlenelim diyordum, kabul etmemişti. İyi ki evlenmişiz. Günü gününe yaşamayı severdi. Ankara
'ya dönüp bahçeli bir ev alıp köpeğimiz ve çocuklarımızla yaşayacaktık.
Beraber yaşlanalım çok isterdim. Ama Allah ona şehitliği nasip etti... O şehitliğe yakışacak kadar dürüst, mert, bütün erlerin hakkını savunan bir komutandı. Mevsim, bir şehit çocuğu. Bunun gururunu her zaman yaşayacak ama bir yanı da hep buruk olacak evladımın. Baba sevgisini hiç tadamayacak. Babasının elinden tutup parka gezmeye gidemeyecek, oyun oynayamayacak. Ama elbet bir gün buluşacağız...