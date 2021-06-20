FETÖ evinde taciz skandalı! Kuleli öğrencisi örgüt evinde tacize maruz kaldı

FETÖ'nün 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından örgütün sızdığı kamu kurumlarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Halen örgütün kripto üyeleri kendilerini deşifre etmemek için çeşitli yöntemlere başvururken, bir yandan da örgüt içerisinde de çözülmeler ardı arkası kesilmiyor. FETÖ'nün askeri yapılanması kapsamında yapılan operasyonlarda Kuleli Askeri Lisesinde okuyan Furkan K.'nin örgütle iltisaklı olduğu tespit edildi.

86 KEZ ARDIŞIK ARAMASI ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Furkan K.'nin 2012-2015 yılları arasında Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde örgütle 86 kez ardışık arama yaptığı tespit edildi. soruşturma kapsamında örgütün sohbetlerine de katıldığı belirlenen Furkan K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İTİRAFÇI OLUP TACİZİ ANLATTI

Tutuklu kaldığı süre boyunca savcılığa dilekçe veren Furkan K., örgütle bir dönem irtibatlı olduğunu ve itirafçı olmak istediğini belirtti. Savcılık dilekçe üzerine 23 yaşındaki Furkan K.'nın ifadesine başvurdu. Furkan K. verdiği ifadesinde İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesinde öğrenim gördüğü sırada FETÖ'ye ait mahrem kod adı Yusuf isimli bir kişiyle irtibata olduğunu ve kendisine örgüt evi içerisinde defalarca fiziksel tacizde bulunduğunu anlattı.

'ÖRGÜT ABİSİNİN TACİZİNE MARUZ KALDIM'

Furkan K., ifadesinin devamında, 'Örgüt evinde namaz kılar, yemek yerdik. Kahramanmaraş'tan gelen Yusuf ağabey bana her görüşmede 'seninle bir şeyler konuşacağız' diyerek benimle evde tek başına kalmaya çalışırdı. Sonrasında bana evde fiziksel tacizlerde bulunuyordu. Bu yaşadıklarımdan kimseye bahsetmedim. Bu nedenle benimle görüşmek istediğinde çeşitli bahaneler uyduruyordum' diyerek başından geçen skandal olayı anlattı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmayı gerektirecek bilgiyi vermediğini belirten savcılık Furkan K., hakkında söz konusu ardışık aramalardan dolayı 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçu kapsamında iddianame düzenledi. Dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.