CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
'in bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı tercümanı Fatma Gülham
Abusahanab için 'vampir' demesine tepki yağıyor. Fazilet Partisi
'nden 1999'da milletvekili seçilen ancak TBMM'de yemin ettirilmeyen Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı İslam
'ın kızı olan Abusahanab'ın; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden
'ın NATO Zirvesi
kapsamında görüşmesinde tercüman olması CHP'yi rahatsız etti. Abusahanab'ın, AK Parti İstanbul Milletvekili olan teyzesi Dr. Ravza Kavakcı Kan, sosyal medyada "Özgür Özel de Türkiye'deki bağnaz, gerici, ayrımcı, köhne, din düşmanı zihniyetin tezahürünün sembol bir ismi olarak Kont Drakula'yı aratmıyor. Kendisi milletin vergilerinden aldığı maaşı hak ediyor mu acaba bu nefret dilini kullanınca? Bitmedi şu had bildirme sevdanız! Yetti!" dedi. Twitter'da "Vampir sensin Özel" başlıklı etiketle tepki yağdı.