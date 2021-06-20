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Giriş Tarihi: 20.6.2021

‘Kont Drakula’

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Şerif Can Şerif Can
‘Kont Drakula’
CHP Grup Başkanvekili 'in bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı tercümanı Abusahanab için 'vampir' demesine tepki yağıyor. 'nden 1999'da milletvekili seçilen ancak TBMM'de yemin ettirilmeyen Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi 'ın kızı olan Abusahanab'ın; Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı 'ın kapsamında görüşmesinde tercüman olması CHP'yi rahatsız etti. Abusahanab'ın, AK Parti İstanbul Milletvekili olan teyzesi Dr. Ravza Kavakcı Kan, sosyal medyada "Özgür Özel de Türkiye'deki bağnaz, gerici, ayrımcı, köhne, din düşmanı zihniyetin tezahürünün sembol bir ismi olarak Kont Drakula'yı aratmıyor. Kendisi milletin vergilerinden aldığı maaşı hak ediyor mu acaba bu nefret dilini kullanınca? Bitmedi şu had bildirme sevdanız! Yetti!" dedi. Twitter'da "Vampir sensin Özel" başlıklı etiketle tepki yağdı.
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‘Kont Drakula’
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