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Giriş Tarihi: 20.6.2021

Kumpas kuran FETÖ’cüye 27 yıl

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kumpas kuran FETÖ’cüye 27 yıl
'nda kripto uzmanı olarak görev yaparken 2012'de askeri casusluk ve çocuk pornosu kurgusuyla 'nden (TSK) atılan yarbay 'na kurulan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kumpası davası sonuçlandı. Kumpasta aktif rolü bulunan üsteğmen 'un cezası belli oldu. Askeri personelin sicil, özlük ve tayin işlemlerinden sorumlu olan Arısoy'un Karslıoğlu'nu hedef alarak çocuk pornocusu yaftasıyla olumsuz sicil doldurarak imzalanması için üstlerine baskı yaptığı ortaya çıktı. 'nda bilişim uzmanı olan Karslıoğlu, word dosyasında adı geçtiği için casusluk şüphesiyle 2010'da gözaltına alınmış, 2012'de TSK'dan ilişiği kesilmişti. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan üsteğmen Arısoy'a, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 15 yıl, "Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezası verildi.

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Kumpas kuran FETÖ’cüye 27 yıl
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