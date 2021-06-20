Kumpas kuran FETÖ’cüye 27 yıl

Genelkurmay Başkanlığı
'nda kripto uzmanı olarak görev yaparken 2012'de askeri casusluk ve çocuk pornosu kurgusuyla Türk Silahlı Kuvvetleri
'nden (TSK) atılan yarbay Tamer Karslıoğlu
'na kurulan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kumpası davası sonuçlandı. Kumpasta aktif rolü bulunan üsteğmen Yunus Emre Arısoy
'un cezası belli oldu. Askeri personelin sicil, özlük ve tayin işlemlerinden sorumlu olan Arısoy'un Karslıoğlu'nu hedef alarak çocuk pornocusu yaftasıyla olumsuz sicil doldurarak imzalanması için üstlerine baskı yaptığı ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanlığı Elektronik Sistemler Komutanlığı
'nda bilişim uzmanı olan Karslıoğlu, word dosyasında adı geçtiği için casusluk şüphesiyle 2010'da gözaltına alınmış, 2012'de TSK'dan ilişiği kesilmişti. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan üsteğmen Arısoy'a, 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 15 yıl, "Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan ise 12 yıl olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezası verildi.