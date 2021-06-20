Millet İttifakı PKK ile ittifak halinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti Antalya İl Teşkilatı
toplantısında da partililere hitap etti. Erdoğan şu önemli mesajları verdi:
BUGÜNÜN DEĞİL YARININ PARTİSİYİZ:
AK
Parti'nin Türkiye'nin sadece dünün ve bugünün değil aynı zamanda yarının partisi olduğu gerçeğini milletimize ne kadar iyi gösterebilirsek seçimlerde alacağımız destek o derece yüksek olacak.
TERÖRİSTLERLE BERABERLER:
Muhalefet partilerinden hiçbirinin milletin ve memleketin geleceğine ışık tutacak, eser ve hizmet siyasetlerine örnek oluşturabilecek ne vizyonları ne de müktesebatları olmadığını her insanımıza anlatmamız lazım. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. CHP'nin, İP'in var mı? Yok, zaten dün bir bugün iki, yaptıkları bir şey yok. Bunlar PKK
ile ittifak halinde. Allah aşkına teröristlerle beraber olan, Mehmetçiğimize kurşun sıkanlarla beraber olanlarla siz beraber olabilecek misiniz? Onlara oy verecek misiniz? Dağdaki teröristlerle birlikte olanlara benim milletimin yol vermesi mümkün değil.
HEDEF TÜRKİYE'YDİ:
Doğrudan Türkiye'ye saldıramayanların AK Parti'yi hedef aldığı gerçeğini Gezi olaylarından beri yaşadığımız sayısız hadisede hep birlikte gördük, yaşadık. Bugün de aynı oyun, farklı aktörler ve konular üzerinden yine sahnelenmektedir. Gezi'de mesele ağaç değildi. 17/25 Aralık'ta mesele hukuk değildi, 15 Temmuz
'da mesele Türkiye'ye sahip çıkmak değildi. Son 8 yıldır kesintisiz şekilde yaşadığımız tüm bu saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi. Hedef Türk milletinin
istiklalinin kazanımları ve kazanacaklarıydı. Yeni nesillere emanet ettiğimiz medeniyet uyanışıydı. Milletim bu oyunu gördü.
HDP'YE SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ: İzmir
'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Failin önünde ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkartılacak, en ağır cezayı alacak. Türkiye, provokatif saldırılarla da, terör örgütleriyle de, suç çeteleriyle de, darbecilerle de, dışarıdan ülkemizi yönlendirmeye kalkan müstemleke heveslileriyle de mücadele edecek güce sahiptir.
Z KUŞAĞINA SESLENDİ:
Akıl, vicdan ve insaf sahibi herkes Türkiye'nin 19 yıl önceki haliyle bugünkü hali arasındaki farkı görüyor, biliyor, takdir ediyor. En büyük sıkıntımız, yeni nesillerin bu mukayeseyi yapacak tecrübeden mahrum olmasıdır. Z kuşağı, 20 yıl önce ülkede neyin olduğunu biliyor mu? Yolların, altgeçitlerin, hızlı trenlerin, havalimanlarının olduğunu biliyor mu? İzmir otoyolunu Bay Kemal bilmiyor, gençler nereden bilsin? Erdoğan'ın sözleri kongre salonunda şarkılarla kesilirken, Erdoğan'ın da şarkıya eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı.
CHP'Lİ ÜÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE SU TEPKİSİ
ANTALYA sadece bizim değil, giderek tüm dünyanın gözbebeği haline geliyor. Antalya'da hükümet yatırımlarında en küçük bir sıkıntı yok. Ancak yerel yönetimlerde bu böyle değil. İstanbul ve Ankara'da da aynı sıkıntı yaşanıyor. Yerel yönetimde durum hiç iç açıcı değil. Su fiyatları ortada. Antalya'da da, İstanbul'da da, Ankara'da da böyle... Bunlardan Allah'ın nimetini bile kullarına acımak gibi bir şey söz konusu değil. Belediye yönetimi değişen pek çok yerde olduğu gibi burada da bırakın yeni yatırımı eskiden yapılanları bile yürütmemektedir. İnşallah en kısa zamanda şehrimizin potansiyelini hak ettiği şekilde kullanabileceği günlere ulaşacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır tüm samimiyetimizle çalıştık, çalışıyoruz.