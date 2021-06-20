PKK en zor döneminde

ŞIRNAK
Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 8 Nisan'da ağır yaralı olarak yakalanan, PKK'nın sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar
kod adlı Fırat Şişman sağlığına kavuştu. 7 kurşun yaralı aldıktan sonra jandarmanın verdiği 2 ünite kan ile hayata tutunan ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan terörist Şişman, videolu ifadesinde örgütte gelinen noktayı anlattı. Örgüte katılımların son yıllarda azaldığını belirten terörist, "Örgüt hiçbir zaman bu süreçte yaşadığı kadar büyük zorluklar yaşamadı. Son beş altı yıldır özellikle askeri performans açısından örgüt büyük bir düşüşe geçmiş durumda. Kitle desteğinin çoğunu kaybetti. Örgüte katılımlar sıfıra indi" dedi.