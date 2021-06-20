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Giriş Tarihi: 20.6.2021

PKK en zor döneminde

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK en zor döneminde

Ağır yaralı olarak yakalandıktan sonra jandarmanın kanıyla hayatta kalan kod adlı Fırat Şişman: Örgüt hiçbir zaman bu süreçte yaşadığı kadar büyük zorluklar yaşamadı

Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 8 Nisan'da ağır yaralı olarak yakalanan, PKK'nın sözde Botan saha sorumlusu kod adlı Fırat Şişman sağlığına kavuştu. 7 kurşun yaralı aldıktan sonra jandarmanın verdiği 2 ünite kan ile hayata tutunan ve tedavi sonrası sağlığına kavuşan terörist Şişman, videolu ifadesinde örgütte gelinen noktayı anlattı. Örgüte katılımların son yıllarda azaldığını belirten terörist, "Örgüt hiçbir zaman bu süreçte yaşadığı kadar büyük zorluklar yaşamadı. Son beş altı yıldır özellikle askeri performans açısından örgüt büyük bir düşüşe geçmiş durumda. Kitle desteğinin çoğunu kaybetti. Örgüte katılımlar sıfıra indi" dedi.
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PKK en zor döneminde
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