Şehit aileleri Babalar Günü'nde duygularını SABAH'a anlattı

Uzman Jandarma Çavuş Özgür Kara, vatan için 16 yıl boyunca teröristlerle çatıştı. Jandarma olarak eğitimini aldıktan sonra hep 'Van'a gideceğim' diyen Kara son tayinle gittiği Van'da şehit oldu. Geride 2 çocuğu, eşi, annesi ve babasını bıraktı. Şehidin babası evladının acısı ile kanser oldu.

Bitlis Tatvan'da helikopter kazasında şehit olan Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun hamile eşi Özge Sarıoğlu ve Van'da bölücü terör örgütü PKK ile çatışma esnasında şehit olan Uzman Jandarma Özgür Kara'nın babası Sadık Kara, Babalar Günü ile ilgili duygularını SABAH'a anlattı:

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34) 3 ay önce şehit olmuştu. Henüz 7 aylık evliydi, eşi 3 aylık hamileydi. Kara Harp Okulu ve Kuleli Askeri Lisesi mezunuydu. 13 yaşından beri kendini vatanına adamış bir subaydı.