Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine'de pandemi ile mücadele kapsamında alınan ve halen devam eden kısıtlamalar masaya yatırılacak. SABAH'ın edindiği bilgilere göre ibre halihazırda var olan birçok kısıtlamanın esnetilmesi ya da kaldırılması yönünde. Buna göre;

1 Temmuz itibarıyla pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak. Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlamanın kaldırılması ya da 24'e çekilmesi gündemde.

Kafe, restoran, mağaza ve tüm dükkanların ruhsatlarında yazan saatler arasında çalışmasına izin verilmesi gündemde. AVM'lerde normal çalışma saatlerine dönecek.

Belli yerlere aşı merkezleri açılması ve eczanelerde aşıya izin verilmesi konuşuluyor.

DELTA VARYANTI İÇİN TEYAKKUZ: Dünyayı etkisi altına almaya başlayan delta varyantına karşı teyakkuz durumu var. Bu yüzden bası kısıtlamaların devam etmesi, vatandaşın da yasaklar kalksa bile kişisel tedbiri uzun süre elden bırakmaması istenecek.

EYLÜL'DE YÜZDE 70 İKİ DOZ AŞILANMIŞ OLACAK: Uzmanlar hastalığı geçirenlerin (test yaptırmamış, hastalığı bilmeden atlatanlar dahil) şu anda nüfusun Hızlı aşılama süreciyle temmuz sonuna kadar yüzde 60, ağustos sonuna kadar yüzde 80 ilk doz aşılarını yaptırmış olacak. Eylül'de yüzde 70'in iki doz aşıları yapılmış olacak. Okullar açılmadan 12-18 yaş grubunun aşılanmasına ilişkin bazı hazırlıklar da yapılıyor. İsrail, ABD ve Kanada bu yaş grubunu aşılıyor. Orada alınacak sonuçlara göre birkaç ay içinde bu yaş grubu ile ilgili de adım atılması bekleniyor.

ÜÇÜNCÜ DOZ TEMMUZ'DA: Üçüncü doz aşılarda ise ilk grup olan sağlıkçıların 6 aylık süreleri Temmuz ayı içinde dolacak. Bu grup için hatırlatma dozu gündeme gelecek.

AŞILAMADA ŞAMPİYON 5 İL: Edirne, Çanakkale, Sinop, Muğla, Balıkesir aşılamada ilk sırada yer alan 5 il. Buralarda ilk doz aşı nüfusun yaklaşık yüzde 50'sine yapıldı. Toplum bağışıklığına da ilk olarak bu illerin ulaşması bekleniyor.

30 YAŞ GRUBUNDA BÜYÜK MUTLULUK

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün 30 yaş ve üstü grup için aşılama müjdesini vermesinin ardından dün bu yaş grubundakiler hastanelere akın etti. İstanbul'da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi gibi kentin çeşitli sağlık kuruluşlarından randevularını alarak ilk doz aşılarını yaptıranlar 'Devletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Çok mutlu ve huzurluyuz" dedi.