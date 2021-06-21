Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri A HABER CANLI YAYIN İZLE | Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor: 21 Haziran Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ve Kabine Toplantısı sonuçları A Haber canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 21.6.2021 16:35 Son Güncelleme: 21.6.2021 16:35

CANLI YAYIN İZLE | kararları açıklanıyor: 21 Haziran açıklaması ve Kabine Toplantısı sonuçları A Haber canlı yayın izle

A HABER CANLI YAYIN İZLE | Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor: 21 Haziran Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ve Kabine Toplantısı sonuçları A Haber canlı yayın izle

canlı izle | Türkiye, kararları için nefesini tuttu. Düşen vaka sayısının akabinde, Haziran ayı itibarıyla normalleşme kararları uygulamaya geçerken halen devam etmekte olan kısıtlamaların akıbeti bugünkü açıklama ile belli olacak. kararları, açıklamaları ile canlı yayında kamuoyuna duyurulacak. Bu yönde, Kabine Toplantısı kararları canlı yayın izle ekranı şimdiden en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Milyonlarca vatandaş, A Haber canlı yayın izle seçeneği ile Kabine Toplantısı kararları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması hakkında bilgi sahibi olacak. İşte A Haber canlı yayın ile Cumhurbaşkanı Erdoğan kararları açıklaması izle ekranı ve tüm detaylar…

Yeni normalleşme kararlarının alınacağı bugün gerçekleştiriliyor. 'ın başkanlığında düzenlenecek olan 'nın ana gündem maddesini halen devam eden kısıtlamalarla beraber kademeli normalleşmede geçilecek olan yeni aşama oluşturuyor. kararları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından canlı yayında ekranlarında olacak. Vatandaşlar A Haber canlı yayın izle ekranı ile açıklamayı anbean takip edebilecek. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve 21 Haziran Kabine Toplantısı A Haber canlı yayın izle ekranı…

Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

AHaber CANLI YAYIN

BAŞKAN ERDOĞAN SAATLER SONRA AÇIKLAMA YAPACAK

Kısıtlamalar ve yeni normalleşmenin ikinci kademesi için önümüzdeki sürecin şekilleneceği kabine toplantısının gerçekleşeceği kritik günde toplantının bitmesi ile birlikte gözler kameraların karşısına geçecek olan Başkan 'da olacak. Bakanlar Kuruluna başkanlık edecek olan Erdoğan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunumu sonrasında kabinenin pandemiye dair alacağı kararları Tüm 'ye ilan edecek

Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

İşte kabine gündemine dair sıcak bilgiler;

HAFTA İÇİ AKŞAM KISITLAMASI ESNETİLECEK

Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlama ya 24'e çekilecek ya da tamamen kaldırılacak.

RESTORAN VE AVMLER İÇİN SAAT DÜZENLEMESİ

Restoran, AVM, cafe ve mağazalar normal çalışma saatlerine dönecek

Son dakika | Gözler kabine ve Başkan Erdoğan'da: Yasaklara veda tedbire devam

Başkan başkanlığında bugün toplanacak Kabine'de pandemi ile mücadele kapsamında alınan ve halen devam eden kısıtlamalar masaya yatırılacak. SABAH'ın edindiği bilgilere göre ibre halihazırda var olan birçok kısıtlamanın esnetilmesi ya da kaldırılması yönünde. Buna göre;

1 Temmuz itibarıyla pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkacak. Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlamanın kaldırılması ya da 24'e çekilmesi gündemde.

Kafe, restoran, mağaza ve tüm dükkanların ruhsatlarında yazan saatler arasında çalışmasına izin verilmesi gündemde. AVM'lerde normal çalışma saatlerine dönecek.

Belli yerlere aşı merkezleri açılması ve eczanelerde aşıya izin verilmesi konuşuluyor.

DELTA VARYANTI İÇİN TEYAKKUZ: Dünyayı etkisi altına almaya başlayan delta varyantına karşı teyakkuz durumu var. Bu yüzden bası kısıtlamaların devam etmesi, vatandaşın da yasaklar kalksa bile kişisel tedbiri uzun süre elden bırakmaması istenecek.

EYLÜL'DE YÜZDE 70 İKİ DOZ AŞILANMIŞ OLACAK: Uzmanlar hastalığı geçirenlerin (test yaptırmamış, hastalığı bilmeden atlatanlar dahil) şu anda nüfusun Hızlı aşılama süreciyle temmuz sonuna kadar yüzde 60, ağustos sonuna kadar yüzde 80 ilk doz aşılarını yaptırmış olacak. Eylül'de yüzde 70'in iki doz aşıları yapılmış olacak. Okullar açılmadan 12-18 yaş grubunun aşılanmasına ilişkin bazı hazırlıklar da yapılıyor. İsrail, ABD ve Kanada bu yaş grubunu aşılıyor. Orada alınacak sonuçlara göre birkaç ay içinde bu yaş grubu ile ilgili de adım atılması bekleniyor.

ÜÇÜNCÜ DOZ TEMMUZ'DA: Üçüncü doz aşılarda ise ilk grup olan sağlıkçıların 6 aylık süreleri Temmuz ayı içinde dolacak. Bu grup için hatırlatma dozu gündeme gelecek.

AŞILAMADA ŞAMPİYON 5 İL: Edirne, Çanakkale, Sinop, Muğla, Balıkesir aşılamada ilk sırada yer alan 5 il. Buralarda ilk doz aşı nüfusun yaklaşık yüzde 50'sine yapıldı. Toplum bağışıklığına da ilk olarak bu illerin ulaşması bekleniyor.

30 YAŞ GRUBUNDA BÜYÜK MUTLULUK

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önceki gün 30 yaş ve üstü grup için aşılama müjdesini vermesinin ardından dün bu yaş grubundakiler hastanelere akın etti. İstanbul'da Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi gibi kentin çeşitli sağlık kuruluşlarından randevularını alarak ilk doz aşılarını yaptıranlar 'Devletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Çok mutlu ve huzurluyuz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
A HABER CANLI YAYIN İZLE | Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor: 21 Haziran Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması ve Kabine Toplantısı sonuçları A Haber canlı yayın izle
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA