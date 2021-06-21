AK Parti'den müjde: Girişimci kadınlara destekte gaza basılıyor

AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'nde Kadın Kolları Başkanlığı'na seçilen Ayşe Keşir, "Kadınlarla Büyük Türkiye" projesi kapsamında il gezilerine devam ediyor. "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" adı altında gerçekleştirilen buluşmalarda Temmuz ayının sonuna kadar 24 ilde kadınlarla buluşulmuş olacak. Kırsal kalkınmaya ve kadın emeğine yönelik gerçekleştirilecek olan buluşmalarla, iş kurmayı ve meslek edinmeyi isteyen kadınlarla bir araya gelinerek, kadınların işgücüne katılım oranlarının artırılması hedefleniyor. AK Parti Kadın Kolları'nın bu haftaki durağı Rize ve Trabzon olacak. AK Parti Kadın Kolları bu yıl bitmeden 81 ilin tamamında kadınlarla buluşmayı hedefliyor.

KADINLARDAN BÜYÜK İLGİ

Nisan ayında başlayan buluşmalara, iş kurmayı ve meslek sahibi olmayı isteyen kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Toplantılarda, ildeki kadınlara, KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşların kadınların üretime destek vermesi için sağladığı hibe, kredi, fon ve projeler anlatılıyor. Bunun yanı sıra ziyaret edilen ilde daha önce bu teşviklerden faydalanarak, işletme ve meslek sahibi olan kadınların başarı öyküleri örnek olarak gösteriliyor. Böylelikle kadınlar arası tecrübe transferi gerçekleştirilerek, özelde ilde, genelde Türkiye'de bir farkındalık yaratılıyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı ise bu projeyle girişimci kadınların hem yol göstericisi hem de destekçisi olma rolünü üstleniyor.

AK Parti Kadın Kolları bir yandan kadın istihdamına büyük katkı sağlarken diğer yandan da sahada vatandaşların nabzını tutuyor. Bu kapsamda AK Parti Kadın Kolları, mahalle sakinleriyle biraraya geliyor, kadın çalışanların yoğun olduğu işletmeleri ziyaret ediyor, kadın kuruluşlarının temsilcileri ile biraraya geliyor.