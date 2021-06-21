Bakan Kurum son rakamları paylaştı! İşte toplanan müsilaj miktarı





"MARMARA DENİZİ'Nİ ESKİ MAVİLİĞİNE HEP BİRLİKTE KAVUŞTURACAĞIZ"

Bakan Kurum, denetim çalışmalarında 13'üncü günü toplamda 4 bin 980 denetimle tamamladıklarını belirterek, "Mevzuata aykırı davranan işletmelere kapatma dahil her türlü cezai işlemi uygulayacak, işletme ve gemilerin denizimizi kirletmelerine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. 'Marmara Hepimizin' düsturuyla sahada her gün daha çok çalışarak denizimizi temizliyoruz. Tek kapalı denizimiz, ülkemizin göz bebeği Marmara Denizi'mizi eski maviliğine hep birlikte kavuşturacağız" ifadesini kullandı.