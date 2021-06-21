Başkan Erdoğan açıklaması saat kaçta? Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, Kabine kararları ne zaman belli olacak?

KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR DEĞERLENDİRİLECEK?

Aşı temininin hızlanması ve 40 milyonu aşkın kişinin aşılanması dolayısıyla, normalleşme sürecinin hızlanması öngörülüyor. Bu bağlamda restoran, kafe, AVM ve mağazaların normal çalışma saatlerine dönmesi de Kabine'de konuşulması beklenen konular arasında yer alıyor. Toplantıda, belli noktalara aşı merkezleri açılması ve eczanelerde aşı uygulaması konuları da değerlendirilecek. Ayrıca aşı mutasyonlarına ilişkin alınacak önlemler de konuşulacak. Bununla birlikte maske zorunluluğu da yeniden masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan'ın toplantıya ilişkin açıklamaları sabah.com.tr'de yer alacak.