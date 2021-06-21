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Giriş Tarihi: 21.6.2021 16:47

? Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, belli olacak?

Başkan Erdoğan açıklaması saat kaçta? Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, Kabine kararları ne zaman belli olacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı saat 15:30’da başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecine ilişkin yeni kararların alınacağı toplantının saat 19:00’da bitmesi bekleniyor. Kademeli normalleşme sürecinde vefat ve vaka sayılarının hızla düşmesi ve aşılamanın hız kazanması nedeniyle tam açılma beklentileri artarken, toplantı sonrası sorusu yanıt arıyor. Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, belli olacak diye araştırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde saat 15:30'da toplandı. Koronavirüs vaka sayılarının ve vefat oranlarının azalması, aşılama sayılarının günde 1 buçuk milyonu aşması nedeniyle kısıtlama ve yasaklar yeniden değerlendiriliyor. Normalleşme süreciyle ilgili kritik kararların alınacağı toplantının sonuçları Başkan Erdoğan tarafından açıklanacak. Tam açılma beklentisinde olan milyonlarca vatandaş; gerçekleşecek, belli olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak sorusunun yanıtı.

BAŞKAN ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

Normalleşme sürecinin ikinci adımında alınacak yeni kararlar için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplantıya başlandı. Kabine Toplantısı'nda alınacak kararları açıklamak üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 20:00'de kameraların karşına geçmesi bekleniyor.

KABİNE SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Saat 15:30'da başlayan toplantının 19:00 gibi bitmesi bekleniyor. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın güncel vaka sayılarını açıklaması, akabinde Başkan Erdoğan'ın toplantıda alınan kararları kamuoyuna ilan etmesi planlanıyor.

YASAKLAR KALKACAK MI?

Kabine Toplantısı'nda Pazar günleri tam gün uygulanan sokağa çıkma yasağı ve hafta içi yasaklarına ilişkin durum değerlendirilmesi yapılacak. Koronavirüsle mücadele kapsamındaki ilerlemelere bağlı olarak yasakların kaldırılması ya da yasak süresinin azaltılması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR DEĞERLENDİRİLECEK?

Aşı temininin hızlanması ve 40 milyonu aşkın kişinin aşılanması dolayısıyla, normalleşme sürecinin hızlanması öngörülüyor. Bu bağlamda restoran, kafe, AVM ve mağazaların normal çalışma saatlerine dönmesi de Kabine'de konuşulması beklenen konular arasında yer alıyor. Toplantıda, belli noktalara aşı merkezleri açılması ve eczanelerde aşı uygulaması konuları da değerlendirilecek. Ayrıca aşı mutasyonlarına ilişkin alınacak önlemler de konuşulacak. Bununla birlikte maske zorunluluğu da yeniden masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan'ın toplantıya ilişkin açıklamaları sabah.com.tr'de yer alacak.

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Başkan Erdoğan açıklaması saat kaçta? Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak, Kabine kararları ne zaman belli olacak?
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