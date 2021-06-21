Bingöl’de acil çağrılar tek çatı altında toplandı

Acil Çağrı Merkezinde Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birimlerinin bir arada hizmet verecek. Bingöl Valisi Kadir Ekinci şunları söyledi: "İnşallah bundan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ile birlikte tüm diğer numaraları unutup Bingöl'ümüzde tek bir numara üzerinden çağrı merkezimizi çalıştırma fırsatı bulacağız. Elbette bu konu hem ülkemiz açısından hem de Bingöl açısından oldukça önemli. İnşallah bundan sonrası için hem bir tek numaradan işlem yapılacak hem de önemli olan kurumlarımız işbirliği ve koordinasyonunu da tek elden sağlamış olacağız. Aynı zaman bünyesinde Gamer'i de barındırıyor. Dolayısıyla güvenlik ve koordinasyon birimimizde de bundan sonra bu bina içinde olacak. Bingöl'ümüzde acil kriz merkezi niteliği taşıyan hizmetimizi buradan sunmuş olacağız"
Acil çağrı merkezlerine yapılacak asılsız ihbarlarının yasal takibinin yapılacağına dikkat çeken Vali Ekinci, "Acil çağrı merkezlerinin başının belası olan en önemli husus, asılsız ihbarlardır. Dolayısıyla ben tüm Bingöllü kardeşlerimizi bu hizmete alma programı vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Asılsız çağrılar, acil çağrı merkezimizi en yoğun şekilde meşgul eden olaydır. Bununla ilgili yasal mevzuatı gerçekleştirilmiştir ve biz bundan sonra da yasal takibini yapacağız. Ben inanıyorum ki Bingöllü kardeşlerimiz böylesine önemli, hassas ve alınan bilginin biran önce ilgili birimlere aktarılmasında önemli olduğu bir birimi asılsız ihbarlarla meşgul etmeyeceklerdir" şeklinde konuştu.