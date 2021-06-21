Bingöl’de acil çağrılar tek çatı altında toplandı

Acil Çağrı Merkezinde Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birimlerinin bir arada hizmet verecek. Bingöl Valisi Kadir Ekinci şunları söyledi: "İnşallah bundan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi ile birlikte tüm diğer numaraları unutup Bingöl'ümüzde tek bir numara üzerinden çağrı merkezimizi çalıştırma fırsatı bulacağız. Elbette bu konu hem ülkemiz açısından hem de Bingöl açısından oldukça önemli. İnşallah bundan sonrası için hem bir tek numaradan işlem yapılacak hem de önemli olan kurumlarımız işbirliği ve koordinasyonunu da tek elden sağlamış olacağız. Aynı zaman bünyesinde Gamer'i de barındırıyor. Dolayısıyla güvenlik ve koordinasyon birimimizde de bundan sonra bu bina içinde olacak. Bingöl'ümüzde acil kriz merkezi niteliği taşıyan hizmetimizi buradan sunmuş olacağız"