Hafta içi belirtilen saatlerde ve Pazar günü devam eden sokağa çıkma yasağı, Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem maddesi oluyor. Bu kapsamda; "Hafta içi sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi 22:00'dan sonra sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı?" gibi soruların yanıtları vatandaşlarca araştırılırken sonuçlar ise 21 Haziran Pazartesi Kabine Toplantısı sonrası belli oldu. Gündemin en önemli konusu yasaklar ve kısıtlamalar olurken aşılamadaki hız ve başarı ile vaka sayısındaki düşüş ise kısıtlamaların gevşetilmesine olanak sağlayacak. Yeni kararlar 1 Temmuz itibarıyla uygulanacak. İşte, hafta içi 22:00'dan sonra yasakların akıbeti ile ilgili alınan kabine kararları...