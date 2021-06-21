İçişleri: Bitlis'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Bitsin'in Hizan kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişlerleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis'in Hizan kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince İHA, SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde düzenlenen operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar aralıksız devam ediyor.