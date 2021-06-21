Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri KDV desteği uzatıldı mı? Başkan Erdoğan’dan son dakika Turizmde KDV desteği açıklaması
Giriş Tarihi: 21.6.2021 20:32 Son Güncelleme: 21.6.2021 20:32

KDV desteği uzatıldı mı? ’dan son dakika açıklaması

KDV desteği uzatıldı mı? Başkan Erdoğan’dan son dakika Turizmde KDV desteği açıklaması

Cumhurbaşkanı başkanlığında bugün yapılan son kabine toplantısında sektörünü yakından ilgilendiren bir karar alındı. Ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisine ilişkin 1 Temmuz 2021 itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarının tümünün kaldırılacağı müjdesi verilirken, Turizm sektörüne sunulan KDV desteğiyle ilgili olarak da sevindirici haberler verildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından “ uzatıldı mı?” sorusu üzerinden yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan “Turizmde KDV desteği uzatıldı mı?” sorusu yanıtları ve diğer tüm son dakika detayları.

Ülkemizde etkilerini sürdüren ve daha pek çok önemli konunun görüşülerek kritik kararlar alındığı kabine toplantısı (bakanlar kurulu) bugün Cumhurbaşkanı liderliğinde yapıldı. toplantının ardından yapılan ulusal sesleniş konuşmasında 1 Temmuz tarihinden itibaren sokağa çıkma yasaklarının sona ereceğini duyurdu ve Turizmde KDV desteğine ilişkin müjdeli haberi paylaştı. Bu son dakika açıklamasının ardından " uzatıldı mı?" sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaştı.

TURİZMDE KDV DESTEĞİ UZATILDI MI?

Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika kabine toplantısı kararları açıklamasıyla birlikte turizmde KDV desteği uzatıldı mı? sorusunun yanıtları şu şekilde;

TURİZM SEKTÖRÜNE KDV DESTEĞİ UZATILDI

Başkan Erdoğan açıklamasında, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Türkiye salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur. Salgın döneminde esnafa kira ve ciro desteği verdik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz.

Biz birliğimize sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğiz hiçbir mesele yoktur.



İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR

  1. Sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıyoruz
  2. Müzik ile ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
  3. Şehirlerarası seyahat ile şehir için toplu taşımada sınırlamalar kaldırılıyor.
  4. Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor.

NOT: Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.



"HES KODU UYGULAMASI DEVAM EDECEK"

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz.

ARKADAŞINA GÖNDER
KDV desteği uzatıldı mı? Başkan Erdoğan’dan son dakika Turizmde KDV desteği açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA