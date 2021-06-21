Ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisi ve daha pek çok önemli konunun görüşülerek kritik kararlar alındığı kabine toplantısı (bakanlar kurulu) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldı. Başkan Erdoğan toplantının ardından yapılan ulusal sesleniş konuşmasında 1 Temmuz tarihinden itibaren sokağa çıkma yasaklarının sona ereceğini duyurdu ve Turizmde KDV desteğine ilişkin müjdeli haberi paylaştı. Bu son dakika açıklamasının ardından "Turizmde KDV desteği uzatıldı mı?" sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaştı.

TURİZMDE KDV DESTEĞİ UZATILDI MI?

Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika kabine toplantısı kararları açıklamasıyla birlikte turizmde KDV desteği uzatıldı mı? sorusunun yanıtları şu şekilde;