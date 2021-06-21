Ülkemizde etkilerini sürdüren koronavirüs pandemisi ve daha pek çok önemli konunun görüşülerek kritik kararlar alındığı kabine toplantısı (bakanlar kurulu) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldı. Başkan Erdoğan toplantının ardından yapılan ulusal sesleniş konuşmasında 1 Temmuz tarihinden itibaren sokağa çıkma yasaklarının sona ereceğini duyurdu ve Turizmde KDV desteğine ilişkin müjdeli haberi paylaştı. Bu son dakika açıklamasının ardından "Turizmde KDV desteği uzatıldı mı?" sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaştı.
Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika kabine toplantısı kararları açıklamasıyla birlikte turizmde KDV desteği uzatıldı mı? sorusunun yanıtları şu şekilde;
Başkan Erdoğan açıklamasında, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı;
Türkiye salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur. Salgın döneminde esnafa kira ve ciro desteği verdik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz.
Biz birliğimize sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğiz hiçbir mesele yoktur.
NOT: Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz.