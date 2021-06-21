Nusaybin İpekyolu’nda trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, kaza Nusaybin'e bağlı Duruca köyü kavşağı İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilemeyen tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Nusaybin Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada kullanılamaz hale gelen otomobil araç çekicisi yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.