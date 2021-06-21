Şebeke suyunu tüketen İzmirliler hastanelik olmuştu! AK Parti'den sert tepki: Kullanılabilir suyu bile kullanılamaz hale getirdiler...

HIZAL: HEM SORUN OLMADIĞINI SÖYLEDİLER HEM TONLARCA SUYU SOKAKLARA DÖKTÜLER

İzmir'in Gaziemir, Buca ve Karabağlar ilçesinde şebeke suyunda kötü koku ve tat olduğunu, vatandaşların büyük korku yaşayarak hastanelere koştuğunu ifade eden Özgür Hızal, "İZSU'dan açıklama bekledik. İZSU ilk açıklamasında sağlık sorunu teşkil edecek bir durum olmadığını bildirdi. Daha sonra vahim şekilde şebeke suyunu kestiler. Daha sonra ise tonlarca şebeke suyunu sokaklara boşalttılar. Burada sonuç olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun ciddi bir ihmal ve hatası var" dedi.