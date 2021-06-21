Ankara'da ilginç dava: Ses telleri kesilen köpekler boşanma gerekçesi oldu

1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI



Cangül Ç. ve kayınvalidesi Fatma Ç. tarafından uygunsuz koşullarda beslendiği belirlenen 77 köpek ve 6 kediye, Doğa Koruma ve Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından el konularak olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Fatma Ç'nin bir süredir ayrı yaşadığı kocası Şevket Ç., ses telleri kesilen köpekleri gerekçe göstererek eşine 1 milyon liralık maddi ve manevi tazminat talebi ile boşanma davası açtı. Dava dilekçesini gören kadın hayatının şokunu yaşarken, olayı oğlunun ve gelinin gerçekleştirdiğini ancak olayın kendi üzerine kaldığını söyledi.

BOŞANMA GEREKÇESİ SES TELLERİ KESİLEN KÖPEKLER



Fatma Ç.'nin eşi Şevket Ç. eşine 'Evlilik birliğinin temelden sarsılması' gerekçesi ile boşanma davası açtı. Ankara 18. Aile Mahkemesi'ne gönderilen dilekçede, Şevket Ç., eşi ile evlerinde evcil hayvan beslediklerini, bir süre sonra hayvan bakımının kontrolden çıktığını, sayılarının giderek arttığını daha sonrasında ise eşinin yasadışı hayvan ticareti yaptığını öğrendiğini kaydetti. Dilekçede, eve yapılan baskında hayvanların ses tellerinin kesildiğinin belirlendiği, komşularının bu olaydan haberdar olduğu ve konunun basına yansıması nedeniyle üzüntü duyduğunu, onur kırıcı olayın etkisinden çıkamadığını ve bütün çevresine rezil olduğunu anlattı. Şevket Ç., eşi Fatma Ç'nin canice bir olay gerçekleştirdiğini, evliliklerinin yürümeyeceğini bu nedenle eşinin ağır kusurlu olduğunu kaydetti. Şevket Ç., yaşanan olayların ardından sıkıntılarının ve psikolojik sorunlarının giderilmesi adına 500 bin TL maddi ve 500 bin TL manevi olmak üzere toplam 1 milyon TL tazminat talebinde bulundu.