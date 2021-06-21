Ankara'da ilginç dava: Ses telleri kesilen köpekler boşanma gerekçesi oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Cangül Ç.'nin evinde 68 cins köpeğin ses tellerinin kesilmesi sonrasında Cangül Ç.'nin kayınvalidesi Fatma Ç.'ye kayınpederi boşanma ve 1 milyon liralık tazminat davası açtı. Boşanmanın gerekçesinin ses telleri kesilen köpekler olduğunu gören Fatma Ç. olayla bir ilgisinin olmadığını, suçun kendi üzerine kaldığını söyledi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Cangül Ç.'nin oturduğu evin bodrum katından 68 cins köpek ses telleri kesilmiş halde bulunmuştu. Köpeklerin ticaretini yaptığı ve ses çıkarmamaları için ses tellerinin alındığı öğrenilen Cangül Ç. ifadesinde önce "Hiçbir şekilde bu hayvanların ticaretini yapmıyorum, bu köpekler pet nakil aracıyla hayvanseverler tarafından bana getirildi" dedi. Ardından köpeklerin Balıkesir'de yaşayan tanıdığına ait olduğunu belirten mama karşılığında köpeklere kendisinin bakmasını istediğini belirten Cangül Ç. köpeklerin hepsinin karnesi olduğunu öne sürmüştü.
1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Cangül Ç. ve kayınvalidesi Fatma Ç. tarafından uygunsuz koşullarda beslendiği belirlenen 77 köpek ve 6 kediye, Doğa Koruma ve Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından el konularak olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Fatma Ç'nin bir süredir ayrı yaşadığı kocası Şevket Ç., ses telleri kesilen köpekleri gerekçe göstererek eşine 1 milyon liralık maddi ve manevi tazminat talebi ile boşanma davası açtı. Dava dilekçesini gören kadın hayatının şokunu yaşarken, olayı oğlunun ve gelinin gerçekleştirdiğini ancak olayın kendi üzerine kaldığını söyledi.
BOŞANMA GEREKÇESİ SES TELLERİ KESİLEN KÖPEKLER
Fatma Ç.'nin eşi Şevket Ç. eşine 'Evlilik birliğinin temelden sarsılması' gerekçesi ile boşanma davası açtı. Ankara 18. Aile Mahkemesi'ne gönderilen dilekçede, Şevket Ç., eşi ile evlerinde evcil hayvan beslediklerini, bir süre sonra hayvan bakımının kontrolden çıktığını, sayılarının giderek arttığını daha sonrasında ise eşinin yasadışı hayvan ticareti yaptığını öğrendiğini kaydetti. Dilekçede, eve yapılan baskında hayvanların ses tellerinin kesildiğinin belirlendiği, komşularının bu olaydan haberdar olduğu ve konunun basına yansıması nedeniyle üzüntü duyduğunu, onur kırıcı olayın etkisinden çıkamadığını ve bütün çevresine rezil olduğunu anlattı. Şevket Ç., eşi Fatma Ç'nin canice bir olay gerçekleştirdiğini, evliliklerinin yürümeyeceğini bu nedenle eşinin ağır kusurlu olduğunu kaydetti. Şevket Ç., yaşanan olayların ardından sıkıntılarının ve psikolojik sorunlarının giderilmesi adına 500 bin TL maddi ve 500 bin TL manevi olmak üzere toplam 1 milyon TL tazminat talebinde bulundu.
'OĞLUM VE GELİNİMİN YAPTIĞI SUÇ BENİM ÜZERİME KALDI'
Kendisinin de kedi ve köpek sahibi olduğunu, evinde onlara ait bir yer yaptığını ve bakımlarını eksiksiz gerçekleştirdiğini dile getiren Fatma Ç., "Oğlum alt katta oturuyor. Onların da köpekleri vardı, eşime köpeklerin bir süredir sesi çıkmıyor dedim. O da bana artık sesleri çıkmayacak dedi. Ben köpeklerime çocuğum gibi bakıyordum. Olay günü de sesler üzerine dışarıya çıktım, 68 köpeği almışlar ses telleri kesilmiş. Benim bu olayla hiçbir alakam olmadı. Köpek ticaretini de yapan oğlum ve gelinimdi, biz uzun bir süredir kendileriyle görüşmüyorduk. Böyle bir şey olduğunu nereden bilebilirdim. Onların yaptığı suç benim üzerime kaldı. Boşanma dilekçesini görünce şok oldum. Olayla bir ilgim olmadığını biliyorlar yine de böyle bir gerekçe göstermiş" dedi.