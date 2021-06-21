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Giriş Tarihi: 21.6.2021 22:07 Son Güncelleme: 21.6.2021 22:55

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden açıklaması: 'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdı

AA
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden Rusya açıklaması: Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdı

(SHGM), Federasyonu Hükümeti'nin 'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdığını bildirdi.

SHGM, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ülkelere Giriş Tablosunun bugün güncellendiğini duyurdu. Paylaşımda Genel Müdürlük tarafından hazırlanan tabloda 'dan 'ye gelişte uygulanan kurallara ilişkin şu bilgilere yer verildi: "Rusya Federasyonu Hükümeti Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırmıştır. Ülkemize girişlerde girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır"

"TEST SONUCUNUN İBRAZI YETERLİ GÖRÜLECEKTİR"

Açıklamanın devamında, "Ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir." denildi.

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden Rusya açıklaması: Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırdı
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